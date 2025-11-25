【2025年11月・12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。 今週は、雪のような見た目のパフェアイスや、濃厚なチョコレートの味わいが楽しめるドーナツなど、冬にぴったりな新作ラインナップとなっています。

2025年11月・12月の新商品5品まとめ(11月25日～12月1日)

「ヨーグルトシュークリーム」(291円)

価格 : 291円
販売地域 : 北海道、関東、新潟県、山梨県、富山県、静岡県、近畿、四国、九州

レモンの酸味を効かせたヨーグルトホイップクリームとヨーグルトソースが楽しめる爽やかな味わいのシュークリームです。

「ほおばりんぐドーナツ ブラック」(181円)

価格 : 181円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわりもっちりとした黒いドーナツ生地にチョコレートコーチングを掛けたドーナツです。

「7プレミアム しろもこパフェ」(300円)

価格 : 300円
販売地域 : 全国

まっしろでもこもこしたホワイトチョコとバニラのパフェアイスです。

「ぷるるんわらび餅 8個入り」(237円)

価格 : 237円
販売地域 : 関東、甲信越、静岡県

ぷるもち食感のわらび餅生地で黒蜜を包んだ一口サイズのわらび餅です。香ばしくコクのある深い味わいが特長の深煎りきなこをまぶしました。
※11月26日以降順次発売

「セブンプレミアム カリっとマカダミアチョコバー」(289円)

価格 : 289円
販売地域 : 北海道、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、近畿、中国、四国、九州

マカダミア尽くしのバーアイスです。
※11月26日以降順次発売

まとめ

今週は、ヨーグルトの爽やかな酸味が広がる「ヨーグルトシュークリーム」や、ふんわり&もっちり食感が楽しい「ほおばりんぐドーナツ ブラック」など、冬のおやつ時間にぴったりなスイーツが登場。ぷるもち食感で黒蜜がじんわり広がる「ぷるるんわらび餅」など、小腹満たしにちょうどいい和スイーツにも注目です!

また、真っ白な見た目が可愛い「しろもこパフェ」や、香ばしいマカダミアの風味が楽しめる「カリっとマカダミアチョコバー」など、寒い季節に食べたくなるアイスもラインナップ。ぜひお近くのセブン‐イレブンでチェックしてみてくださいね!

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

