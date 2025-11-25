コアミックスは、「月刊コミックゼノン2026年1月号」を2025年11月25日(火)に発売した。第1巻発売記念で『わたし今日から推しの推し！』が巻頭カラーで登場。少年少女の戦い“亡国決定戦”激化の『列強戦線』が表紙を飾る。

1. 次なる目標はフェス参加！武道館へ一歩ずつ！『わたし今日から推しの推し！』が巻頭カラー

グループとしてのコンセプトを打ち出し、路上ライブを成功させた隅子たち。次なるライブに出演するため、ノルマである30人のファンを集めることに。その宣伝のため、隅子たちは大きなライブ会場周辺でビラ配りを実施する。果たして、ノルマは達成できるのか！巻頭カラーでは、これまでのあらすじを振り返る特集を掲載！電子限定コミックス第1巻発売中！

2. 第6巻好評発売中！『列強戦線』が表紙を飾る！カナダ代理英雄・ダイアナの苦悩が明らかに

「“暴走”ではなく、“ブースト”」そう言葉を放つゴフェルの視線の先には、今までとは全く違ったカナダ代理英雄・ダイアナの姿があった。ダイアナは、自分を“作った”母に見放されまいと本領を発揮する。その裏には、母と子の関係を超えた衝撃の過去があった……。

3. 神々も知らない血塗られた過去が語られる！『終末のワルキューレ』

原初神・ゴルニルによって行われた“原初四至柱”の封印は、その復活を恐れた他の原初神によって、知らないうちに改ざんされていた。しかし長い年月を経て、“ゴルニルの民”による伝播や、“ゴルニルの書”により、徐々に真実が明らかになっていく……。