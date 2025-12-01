光宗薫 1年半の“引きこもり”時代を告白「“現実逃避したい”という思いで絵を描くように…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。11月20日（木）の放送は、俳優・アーティストの光宗薫さんが登場！ 2025年12月20日（土）から「作品集出版記念 光宗薫個展『せみにんげん』」を開催するなど、画家としても活躍する光宗さんが、絵を描き始めたきっかけとは？

◆絵は独学！描き始めたきっかけは？

れなち：光宗さんは「プレバト！！」（MBS／TBS系）で、水彩画や消しゴムはんこ、スプレーアート、色鉛筆など（さまざまな画材で）作品を1から作成されていて、「何でもできる方だな」と思って見させていただいていますが、絵自体は独学ですか？

光宗：私はアーティストとしても活動しているんですけど、すべて独学です。

れなち：すごいなぁ。今まで扱ってきた画材のなかで「難しかったな」とか、逆に「これはハマったな」っていうものはありました？

光宗：私が最初に絵を描き始めたときに使ったのがボールペンなんです。多分そのボールペン画をやっていた時期が一番長くて、3～4年くらいはやっていました。

れなち：なぜボールペンで描こうと思ったのですか？

光宗：もともと絵を描くこと自体はすごく好きだったんですけど、19～20歳くらいの頃に1年半くらい完全に引きこもっていた時期があって。そこから絵を毎日描くようになりました。

れなち：その頃は、芸能の仕事とかはやられていました？

光宗：お休みしていました。“現実逃避したい”という思いで絵を描くことに至ったんですけど、なにせ家から出ないので、家にあるもののなかで一番時間のかかる描き方は何かを考えて、いきついたのがボールペン画だったんです。

れなち：そこに（ボールペンが）あったから。

光宗：それもありますし、引きこもっているから、絵を描き終わることに何の意味もなかったんですよ。終わってもまた新しい絵を描くだけなので、長くずっと描けるほうが自分としてはありがたかった。なので、最初はボールペン画で、とにかく細かい絵を描くようになりました。

れなち：2013年から個展を定期的に開催されていますが、最初は、自分のアートを人に見せたり、展示するような予定はまったくなかったっていうことですか？

光宗：そうですね。引きこもっている時期は、まったく人に見せるつもりもなく描いていたんですけど、それがどんどん溜まっていくなかで……ある種、絵って自分の本音をぶつけるようなものなので。

れなち：そうなんですね。

光宗：「これを人に見せたら、どうなってしまうんだろう？」みたいな、ちょっと怖い気持ちが半分と、私は人と関わるのがあまり得意ではなくて、本音で関わることをあまりしてこなかったんですけど「絵を通してだったらできるのでは？」と思って。

れなち：なるほど。

光宗：それで、2013年に初めて個展を開催したら、自分のなかで楽しかったというか「あ、別にやってもいいんだ」と思えて。そこから定期的にやらせていただいています。

――番組では、ほかにも2026年1月15日（木）に発売される「光宗薫作品集 せみにんげん」について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM