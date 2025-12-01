IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行うPlottは、人気の漢字クイズゲーム「漢字でGO!」と集英社マンガ作品がコラボした「漢字でGO! 集英社マンガ祭」に、『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』が登場することを発表した。

「漢字でGO! 集英社マンガ祭」は、累計プレイ数3,500万回突破の漢字クイズゲーム「漢字でGO!」の制作者であるMicelle氏の監修のもと、「漢字でGO!」の制作ツール『RPGツクールMV』を開発したGotcha Gotcha Gamesと共同で制作した完全無料のオリジナルゲーム。本ゲームは、『Maker(ツクール)シリーズ』の最新作『RPG MAKER UNITE』を用いて制作されている。

「漢字でGO! 集英社マンガ祭」では、集英社の新旧さまざまな人気マンガからルビクイズを出題。プレイヤー自身でジャンルや難易度が選択可能なため、誰でも気軽にプレイできる仕様となっている。また、解けない問題が出てきても、結果画面で作品名や登場話についても表示されるため、マンガを読みながら楽しく復習することもできる。

今回登場する『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』の問題では、「未来視」や「並行世界移動」などの読み方がクイズとして出題される。

■『しれっとすげぇこと言ってるギャル。 ―私立パラの丸高校の日常―』

青春＝友情、努力、未来予知!? 最強無敵の異能力ギャルが送る、レベチでエグちな青春コメディ。登録者数100万人超・累計再生回数13億回突破のYouTubeチャンネル『私立パラの丸高校』初のマンガ化作品で、誰もが異能力を持っている世界において、ギャル達は特に熱いバトルをするわけでもなく、しれっとすごいことを言いながら普通の日々を過ごしている。現在コミックス第4巻が発売中。

(C)Plott・おつじ/集英社