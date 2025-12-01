中島健人、2ndアルバム『IDOL1ST』発売決定、全国ツアー開催も

2024年3月にグループを卒業し、昨年12月25日にアルバム『N / bias』でソロ・メジャーデビューを果たした中島健人が、2ndアルバム「IDOL1ST」を2月18日（水）にリリースすることを発表した。

9月には初の海外単独公演を開催、今週末には香港で開催される大型フェス「Clockenflap」に出演するなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている、中島健人。

本作には、TVアニメ「謎解きはディナーのあとで」オープニング・テーマ「MONTAGE」、そして2ndシングルより「IDOLIC」も収録。初回限定盤Aは豪華盤：マガジン仕様、初回限定盤Bは豪華盤：映像充実仕様となっている。

あわせて、アルバムのアートワークと新ビジュアルも公開。2026年2月からはアルバムを背負った全国ツアー「”IDOL1ST 中島健人”LIVE TOUR 2026」の開催も発表された。

＜リリース情報＞

中島健人

2nd アルバム『IDOL1ST』

発売日：2026年2月18日（水）

ご予約：https://KentoNakajima.lnk.to/IDOL1ST_NK

中島健人公式 HP https://www.nakajimakento.com/