2005年8月の初開催から今年で20周年を迎えている東京ガールズコレクション(TGC)。9月6日に開催された「マイナビ TGC 2025 A/W」でTGC20周年セレブレーション公式サポーター就任が発表されたACEesのオリジナルビジュアルとスペシャルムービーが1日、公開された。

ACEesオリジナルビジュアル

「マイナビ TGC 2025 A/W」では、ACEesのTGC20周年セレブレーション公式サポーター就任とともに、「TGC20周年セレブレーションソング」にTGCのために書き下ろされたACEesの新曲「Biggest Party」が決定したことがサプライズ発表された。

そしてこのたびTGC公式SNSで公開されたオリジナルビジュアルは、ACEesが放つ魅力の上に大胆にレイヤードをしながらも、モダンで洗練された唯一無二のスタイルで、TGCとのコラボレーションならではのACEesの新たな一面が煌るビジュアルとなっている。

ACEesは「僕たちACEesのメンバーと東京ガールズコレクションは、ほぼ同じ年齢です。僕たちの年齢分、これまで歴史を積み上げてこられた東京ガールズコレクションの素晴らしさを改めて実感していますし、心から尊敬しています。そしてこの度、そんな東京ガールズコレクションの『TGC20周年セレブレーション公式サポーター』を務めさせていただくことを大変光栄に感じています。ACEesは今年生まれたばかりの新グループですが、TGC20周年を盛大にお祝いできるよう、グループ全員で盛り上げていきますので、よろしくお願いします!」とコメントしている。

また、メンバー一人ひとりの表紙級のビジュアルで魅了するソロカットも公開。そこにデザインされた、メンバーの魅力が詰まったプロフィールにも注目だ。

さらに、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、TGCが2015年より継続して取り組んでいる「TGC地方創生プロジェクト」とACEesがタッグを組み、全国にBiggest Party旋風を巻き起こす様々な特別企画の実施も決定。

まずは、すでに開催を発表している「ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025」(2025年12月6日開催予定)、「SDGs 推進 TGC しずおか 2026」(2026年1月10日開催予定)、「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」(2026年2月15日開催予定)の3開催にて、ACEesとタッグを組み、TGC、そして地方都市の魅力を発信する。広島県内では、本日12月1日より今回のスペシャルムービーの放映も決定している(放映場所は、JR広島駅北口1階柵外コンコース、JR広島駅柵内中央改札横、NAVIA ビジョン、EDION VISION 広島、基町クレドビジョン、広島銀行 本社ビル、広島銀行 八丁堀支店、広島銀行 本川支店)。

メンバーそれぞれのコメントは以下の通り。

浮所飛貴コメント

「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」、そして「TGC20周年セレブレーションソング」を担当させていただくことができ、光栄です。日本一のファッションの祭典を、ACEes5人が全力で盛り上げ、皆さんに楽しんでもらえるよう色々な仕掛けがあります! TGCさんだけのオリジナルフォトやムービーもビジュに磨きがかかっていて、僕らもやる気に満ち溢れています。忘れられない瞬間を共に創りましょう!

那須雄登コメント

この度、僕たちACEesがファッションを通じて多くの人と繋がり、新しいカルチャーを発信できる機会をいただいたことに大変感謝しております。「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」として、地方都市の様々な魅力をステージを通して皆さんに発信できるよう努めます。TGC20周年、そして全国津々浦々を巨大なパーティーで包み込み、全力で盛り上げます。これからよろしくお願いいたします!

作間龍斗コメント

TGC20周年をACEesが公式サポーターとして盛り上げられること、とても嬉しく思います。解禁されたビジュアルの撮影時、メンバーそれぞれがカッコよく撮られていて、なぜか涙腺が緩むという人生初の体験をいたしました。TGCさんとのコラボレーションならではの僕たちを、沢山の方に見ていただきたいです。これからのACEesを是非お楽しみに!

深田竜生コメント

この度はTGCさんの記念すべき20周年の公式サポーターに就任させていただき、すごく光栄です! 「TGC20周年セレブレーションソング」をアメリカで制作、そして振付けも行ってまいりました! 全国を巻き込んでTGC20周年を皆さんにとってのBiggest Partyにできるよう精一杯頑張ります!よろしくお願いします!!!!!

佐藤龍我コメント

普段からファッションが好きで、自分なりのスタイルをいつも楽しんでいるので、今回TGCさんの公式サポーターを務めさせていただけてとても光栄で、誇りに思います! サポーターという立場に恥じぬよう、これを機にもっとファッションを極めていきたいです! TGCさんと僕たちと一緒に盛り上げましょうー!!!