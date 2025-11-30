今季限りで川崎フロンターレを退団する元韓国代表GKチョン・ソンリョン、ブラジル人DFジェジエウが日本での現役続行を希望した。

40歳のチョン・ソンリョンは川崎F在籍10年目。2016年から9年間レギュラーとしてチームを支えてきたが、今季の出場はわずか4試合にとどまった。「今季はなかなか試合に出る機会はありませんでしたが、一生懸命練習をしてきました。まだまだできる気持ちはあります」と語り、「カテゴリーは分かりませんが、僕を必要としてくれるチーム、監督がいればそこに行きたい」と明言。「今の時点では、日本でプレーすることを考えています」と話し、Jリーグでのキャリア続行を望んだ。

31歳のジェジエウは川崎F在籍7年目。近年は度重なるケガに苦しめられてきたが、現在はJ1リーグで3試合連続の先発フル出場中。30日のホーム最終戦・サンフレッチェ広島戦でも、持ち味である空中戦の強さを存分に示した。ジェジエウもチョン・ソンリョンと同様に「日本という国がすごく好きですし、日本でプレーしたい」とコメント。もしJ1クラブへの移籍が実現すれば、かつての仲間だった川崎F攻撃陣の前に立ちはだかることになるが「そこはプロフェッショナルとして臨みたい」と語っている。

川崎Fの黄金期を支え、数々のタイトルをもたらした2人の助っ人の去就に注目だ。

