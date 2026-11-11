紀文食品は2026年10月20日、「紀文・鍋白書2026」を発表した。2025年8月26日～9月1日、北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県の20代～50代以上の既婚女性1,397人を対象に、インターネットによる自宅回答形式で「家庭の鍋料理調査」を実施した。

好きな鍋料理・食べた鍋料理は「おでん」が1位

好きな鍋料理を聞いたところ、61.0%が「おでん」と回答した。また、2025年9月～2026年2月の秋冬シーズンに家庭で食べた鍋料理についても、「おでん」が57.6%で1位を獲得。好きな鍋料理、実際に食べた鍋料理の両方でトップとなった。

好きな鍋料理

食べた鍋料理は年代別に見ても、すべての年代で「おでん」が1位だった。

食べた鍋料理

おでんを食べたくなるのは「体を温めたい時」

家庭でおでんにしようと思うタイミングについては、「体を温めたい時」が1位となった。続く2位には「季節を感じたい時」がランクインしている。朝晩の冷え込みが増える秋冬は、体を温めながら季節の移り変わりを楽しめるおでんが食卓の定番となっているようだ。

家庭でおでんにしようと思うタイミング

好きなおでん種は「大根」「玉子」が全世代・全都市で2トップ

好きなおでん種は、「大根」「玉子」が全世代・全主要都市で1位と2位を記録した。

年代別に見ると、20代・30代では「ウインナー」、40代・50代以上では「厚揚げ」もランクイン。世代によって好みの違いが見られた。

地域別では、東日本では「はんぺん」が、西日本では「牛すじ」がランクインした。

よく入れるおでん種は「大根」が全主要都市で1位

家庭でよく入れるおでん種についても、「大根」が全主要都市で1位となった。

家庭でよく入れるおでん種

また、地域別では「はんぺん」は東日本のみ、「牛すじ」は西日本のみでランクイン。おでんに入れる具材にも東西の食文化の違いが表れた。