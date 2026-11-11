2026年11月の新作5品まとめ(11月10日発売予定)

本記事ではミニストップで11月10日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、先週に続き韓国グルメが充実。甘辛くコク深い味わいや、ピリ辛さが食欲をそそるメニューをはじめ、クリーミーな甘さを楽しめるスイーツまで、肌寒い季節にうれしいラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年11月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「サンドおむすび ヤンニョムチキン」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

韓国料理の人気メニュー「ヤンニョムチキン」をおむすびに仕立てた「サンドおむすび ヤンニョムチキン」(321.84円)は、コチュジャンとケチャップ、砂糖を加えた甘辛いヤンニョムソースとチキンの相性が抜群です。

「デジキムチポックム丼(豚キムチ丼)」(753.84円)

価格 : 753.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

本場韓国のキムチと調味料を使用した豚キムチをたっぷりと盛り付けた「デジキムチポックム丼(豚キムチ丼)」(753.84円)は、さらに追いだれをかけて、旨辛い味わいに仕上がっています。

「カンジャンサーモン丼(韓国醤油だれ和えサーモン丼)」(753.84円)

価格 : 753.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

にんにくの風味がきいた韓国醤油ベースのたれで味付けした「カンジャンサーモン丼(韓国醤油だれ和えサーモン丼)」(753.84円)は、仕上げにやわらかたまごをトッピングしています。

「トゥンカロン(太っちょマカロン)」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

韓国で話題の太っちょな大きいマカロン「トゥンカロン(太っちょマカロン)」(354.24円)は、2色のマカロンに、バニラホイップやいちごソースを絞り、オレンジの花形チョコレートを飾っています。

「4種のチーズケーキアソート」(494.64円)

価格 : 494.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

4種のチーズケーキ(チーズタルト、ストロベリーレアチーズ、ベイクドチーズケーキ、ティラミス)を詰め合わせた「4種のチーズケーキアソート」(494.64円)は、シェアしやすいアソートケーキです。

まとめ

11月10日発売の新商品は、韓国醤油だれで味わう「カンジャンサーモン丼」や、豚キムチを楽しめる「デジキムチポックム丼」、手軽に楽しめる「サンドおむすび ヤンニョムチキン」などの韓国グルメが豊富にラインナップ。さらに、韓国発の太っちょマカロン「トゥンカロン」などチーズやクリームの濃厚な味わいを楽しめるスイーツも登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用