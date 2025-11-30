人気No.1は？ 郵便局のお歳暮ランキング！ 天然クエ鍋、さつま揚げ、ロングセラー飲料を徹底紹介

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。11月23日（日・祝）の放送は、郵便局物販サービス 商品部でバイヤーを務める関本里美さんをゲストに迎えて、お届けしました。年末が近づくと、毎年悩ましいのがお歳暮選びです。そこで今回は、郵便局が誇る冬のギフトカタログ「郵便局のお歳暮 ～冬のギフト～」のなかから、バイヤー厳選の逸品をご紹介します。お話を伺ったのは、株式会社郵便局物販サービス 商品部でバイヤーを務める関本里美さんです。関本さんは前職を含め、約30年にわたり商品バイヤーとして活躍してきました。現在は食品分野を担当し、日々新しい“おいしさ”を探し続けています。バイヤーの仕事で大切にしているのは、「お客様に喜んでいただけるものを見つけること」だといいます。自分が好きなものではなく、まだ世の中に十分知られていない“掘り出し物”を探し出し、届けられたときにこそ醍醐味があるのだそうです。また、取扱量の少ない商品でも、熱意をもって生産者と交渉を重ねることで仕入れにつなげてきました。食品担当としてまず重視する基準は「自分たちが食べて本当においしいと思えるかどうか」と関本さん。「みんなの意見も聞きながら、本当においしいものじゃないとカタログには載せられないと思っています」とこだわりを語りました。郵便局では、地方の味覚を届ける産直シリーズ、毎月の食卓を彩る頒布会、ふるさと小包、クリスマス限定カタログなど、多様な需要に合わせたカタログを数多く展開しています。そのなかでも今回はお歳暮向けの一冊から、選りすぐりの商品を紹介してもらいました。最初に登場したのが、「烏鶏庵 烏骨鶏かすていら1.5号2本セット」です。石川県金沢市の天来烏骨鶏農場センターで大切に育てられた、烏骨鶏の卵を使用した贅沢なカステラです。烏骨鶏は年間40〜80個ほどしか卵を産まず、その希少な卵は、濃厚で栄養価が高いのが特徴。「コクと甘味があるカステラです。金沢らしく天面に金箔をあしらったものと、プレーンのもの2本がセットになっております」と関本さんは紹介します。試食した小山は「しっとりしていますね。スフレに近い感じのフワフワです」と感想を語り、宇賀も「パサパサした感じがまったくなくておいしい！」と絶賛しました。スイーツの注目株として関本さんが挙げたのは、京都・養老軒の「まるごと苺大福」。お歳暮カタログには今回が初登場です。大粒のあまおう苺を丸ごと包み、酸味とあんこの甘さが絶妙にマッチ。見た目が紅白で非常に華やかで、贈り物にぴったりの一品となっています。続いて紹介された「長崎県産天然クエ鍋3人前 珍味付き」は、セットに付属する“クエ出汁”が特徴です。独自製法で旨味を凝縮したスープが、上品で深みのある味を生み出します。身はぷりっとして食べ応えがあり、脂がのったトロの部分は、その柔らかさが好評を博しています。さらに、ヒレ酒用のクエひれや胃袋の湯引きなど、珍味もセットになった郵便局限定の商品です。「クエを余すところなくお楽しみいただけるセットになっております」と関本さんは説明します。鹿児島県のさつま揚げ専門店「小田口屋」の「さつま揚げ詰め合わせ」は、創業70年の老舗が作る彩り豊かな創作さつま揚げです。トビウオやイトヨリダイなど数種の魚のすり身に、豆腐や山芋を加えることで“ヘルシーでソフトな食感”を生み出しています。温めると一層おいしさが引き立ち、試食した小山と宇賀からは「旨味がすごいですね」「ふわふわの食感」と好評の声があがります。ビールやお酒が好きな方へのギフトにも最適です。最後に、昨年のお歳暮人気ベスト3の紹介も。第1位は郵便局のロングセラー飲料「新つぶらなオールスターズ」でした。シリーズの代表格「つぶらなカボス」は、大分県産カボスを使用し、粒入りの爽やかな味わいが人気。はちみつや夏みかんの粒を加えた飲みやすさで、子どもから大人まで幅広い層に親しまれています。2009年の販売開始以来、累計約3億本を売り上げる“看板商品”であり、「お中元でもダントツ1位」という根強い支持を誇ります。関本さんは「飲み切りサイズで気軽に飲めるのも人気の理由の1つです」と紹介しました。デザートから惣菜、鍋料理など幅広い商品バリエーションが魅力の「郵便局のお歳暮 ～冬のギフト～」。ぜひ、最寄りの郵便局でご確認ください。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1