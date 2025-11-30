『エヴァンゲリオン』シリーズで一番印象的なシーンは？ “エヴァ大好き”落語家・林家木久彦が語る「加持さんの人柄だったり、ミサトさんとの関係性が、あの短い会話で伝わる」

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、『エヴァンゲリオン』（以下：エヴァ）が大好きな落語家の林家木久彦（はやしや・きくひこ）さんがゲストに登場。ここでは、『エヴァ』との出会いや印象的なシーンについて語ってくれました。

◆『エヴァ』との出会い

林家木久彦（以下：木久彦）：私が生まれたのが、『エヴァ』が放送されるちょっと前の1991年（平成3年）なんです。だから、リアルタイムでは観ていないんですよ。（初めて『エヴァ』を観たのは）中学1、2年生の頃です。

観ていると、子ども心にいろんなことを思いましたし、「時に、西暦2015年」から始まるので、「あ、これは10年後の物語なんだ」と思いながら観ていて（結果的に）惑わされた、そんな記憶があります。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』はリアルタイムで観に行きました。2007年公開なので、高校1年生の夏休み明けだったかな？ 『：破』（『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』）も、たしか公開初日に行っています。

『：Q』（『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』）の頃は、（弟子入りして）前座修行が始まっていたんですけど、師匠（林家木久扇）の家に朝8時に行って、掃除などいろいろやることがあるんですけど、それを終わらせた後、公開初日のお昼ぐらいの回で観ました。

『シン・エヴァ』（『シン・エヴァンゲリオン劇場版』）は、コロナ禍（2021年3月）に公開されましたけど、結局、僕は『シン・エヴァ』を13回観に行ったんですよ、観すぎですよね（笑）。本当にセリフまで覚え始めちゃって。落語って（セリフを）何度も何度も聞いて覚えるんですけど、4回目ぐらいからだんだん覚え始めてきて“ちょっと口ずさんでいる自分がいるな”みたいな（笑）。

◆一番印象的なシーンは？

木久彦：一番っていうのは難しいですけどね。碇シンジが、第3村で生活していくシーンも好きですし、もちろん戦闘シーンもすごく見応えがあっていいですけど。

僕は、ミサトさんが撃たれた後に「今、碇シンジは私の管理下にあるんです」みたいな。『：Q』では、あんなに冷たい態度を取っておいていたのに、そこで親心ではないけど情があって……。その後、シンジくんに「行ってらっしゃい」を言うときに、「加持リョウジ君に会ったよ」「元気だった？」「とってもいいやつだった」っていう短い会話、あそこで号泣しましたね。

加持さんの運命が、そういうふうになったっていうことが『：Q』と『シン・エヴァ』でだんだん明らかになってきて、種子を保管している空間で、ミサトさんと（赤木）リツコさんが「守ろうとしたのにあの男が今ここにいない」みたいな話をしていた後に息子と会って、本当に一瞬のところでネームタグに「加持リョウジ」って書いてあるのが分かってからの……。

だから、加持さんのことは断片的にしか見せないのに、その短い会話でも加持さんの人柄であったり、ミサトさんとの関係性、それは劇場版だけじゃなくテレビ版で描かれた学生時代の話とか。そういうのが、あの短い会話で観客には伝わるっていう……あそこはすごく好きです。

