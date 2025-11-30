『エヴァンゲリオン』シリーズ 30周年記念アルバムにも収録…高橋洋子が楽曲「今日の日はさようなら」に込めた思い「私の人生にすごく関わってきた曲」

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

11月1日（土）の放送は、作編曲家・大森俊之（おおもり・としゆき）さん。そして、歌手・高橋洋子さんのインタビューの模様をお届けします。大森さんには編曲を担当した「残酷な天使のテーゼ」の裏話、高橋さんには、10月29日（水）にリリースされた『エヴァンゲリオン』シリーズ 30周年記念をしたアルバム『EVANGELION FLASHBACK』に収録されている楽曲について伺いました。

◆「残酷な天使のテーゼ」間奏コーラスの秘密

――「残酷な天使のテーゼ」の間奏で聴こえてくるあのメッセージ。編曲をした大森俊之さんは、その仕掛けを教えてくれました。

大森：大月（俊倫）さんから「残酷な天使のテーゼ」について、「最高のミュージシャンと最高のスタッフで作ってほしい」とか「コーラスを多めにして、コーラスでもかなり盛り上げてほしい」とか、いくつかオーダーがあったんですよ。それで、コーラスをすごく頑張りました。

そのなかで、間奏を作っているときに、ちょっとお茶目心が出ちゃったんでしょうか（笑）。言葉を入れようと思って「ファリヤー セタメソ ファリヤー トゥセー」というコーラスを作りました。

その言葉がどこからでてきたのかというと、「旧約聖書から取ったのでは？」とか、いろんな噂をされましたけれど、実は僕がスタジオで「こんなの面白いんじゃない？」って書いた言葉だったというオチです（笑）。洋子さんたちは「何？」と目をキョトンとさせていました。ただ、笑いをこらえながらも真剣に歌ってくれて良かったです。

――TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』と、ほぼ同じタイミングでリリースされた「残酷な天使のテーゼ」は、アニメ主題歌という従来のイメージの枠を超えて大ヒット。30年が経った今も世代や国境を超えて愛されています。

大森：最初は「かっこよくできて良かった」ぐらいにしか思っていなかったんですけど、作った直後に大月さんから電話がかかってきて、「大森さん、この曲が売れなかったら、僕ら業界引退だから」って言われたんですよ（笑）。

僕は、いっぱいある仕事のうちの1つとして受けて、一生懸命やって「うまくいって良かったな」っていう思いだったんですけど、彼のなかでは本当に命を懸けていたみたいで、「これがうまくいかなかったら引退する」くらいのプロジェクトだったのかと、そのときに初めて知りました。だから逆に、ナチュラルな感じでやれたような気がします。

◆楽曲「今日の日はさようなら」収録秘話

――10月29日にリリースされた高橋洋子さんのアルバム『EVANGELION FLASHBACK』。このなかには、『エヴァ』を観る人に強い印象を残す楽曲「今日の日はさようなら」が収録されています。この楽曲について、高橋さんに伺いました。

高橋：高橋洋子の人生のなかで「今日の日はさようなら」って、私の世代の人は知らない人がいない、絶対に知っている楽曲だと思います。私は小学2年生から高校2年生まで合唱団に入っていまして、そこで初めて練習した曲が、この曲だったんです。

林原（めぐみ）さんが歌われる「今日の日はさようなら」は、劇中のBGMとして流れていて、私もめちゃくちゃイメージとして残っていますが、私の人生にすごく関わってきたこの曲が『エヴァンゲリオン』のなかでも使われていた。そして、30周年を迎えて、やっぱり、これをぜひ入れさせていただきたいなと思いました。

実は自分でピアノも弾くんですけれど、ピアノのレコーディングはやったことがなかったので、私の人生の軌跡としてピアノを演奏し、あと私が育った合唱団にも、今いるメンバーに加えて、OGや私と同世代の仲間たちにも参加してもらって、高橋洋子の「今日の日はさようなら」という歴史を聴いていただきたいなと思いました。

＝＝＝

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！

https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK

＝＝＝

＜番組概要＞

番組名：FM EVA 30.0

放送日時：毎週土曜 22:30～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/