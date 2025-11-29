Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が明かす"小さな幸せ"「不器用だったけど美味しく作れるようになってきた！」料理に目覚める!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、高校1年生のリスナーから届いた学園祭でのできごとをきっかけに、メンバー3人が“最近の幸せ”について語りました。先日、高校に入って初めての学園祭でお化け屋敷をやりました。私が通っている高校には中学の友達が1人もおらず、この半年間ずっと孤独を感じていました。でも、その学園祭に中学の同級生が来てくれて、思わず涙が出るほど嬉しかったです。当日は5人で校内を回り、世間話や思い出話で自然に笑顔になれる友達の存在を改めて大切に感じました。ミセス先生は最近、幸せだと思ったり嬉しかったできごとはありますか？（長崎県 15歳 女の子）大森：いいですね〜！ そっか。でも、高校になったばっかりってことでしょ？ そういう友達って、まだこの先の2、3年でできてきますからね！ 高校でもね。若井：そうですね！藤澤：さらにね！大森：そうよ！ さらに増えていくんだよ！ 輪が大きくなっていくんだよ！藤澤：そうだ、そうだ！大森：りょうちゃん（藤澤）、最近幸せ、嬉しかったできごとはありますか？藤澤：なんも〜……どうですか（笑）？若井：なんもないの（笑）？藤澤：なんもないことはないけど（笑）！若井：りょうちゃんは、あってほしいけどね！ キャラ的に（笑）。藤澤：キャラ的に、とかはあんまり言わないでほしいけど（笑）。大森：どうなの？藤澤：なんだろうね！ ……うーーん……（考え込んで）大森：なんもないの？ 幸せなこと！藤澤：そんなことないよぉ！ ……あっ！ 聞いて!?大森・若井：「いいよ！」藤澤：わたくしめ、ちょっと最近、ごはんを自分で作ってみようかな、と思って！大森：うん、言ってますね！ 各所で。藤澤：そうなんですよ！ 今まで不器用のほうが勝っちゃって、なかなか上手にごはんを作れなかったりとかして、諦めることが多かったんだけど。最近、ちょっと思いのほかね、美味しく作れるようになってきた！ これ、ハッピー！若井：ほんと！大森：例えば、何を作ってるんですか？藤澤：……（笑）。若井：なに（笑）？藤澤：……ポトフ！若井：ポトフをずっと作ってるの？大森：違うよね？ 1回作ったポトフこすってるんだよね（笑）？藤澤：まあでも、リアルに2回作った！大森：1回目のポトフと2回目のポトフ、やっぱり2回目のほうが美味しかった？藤澤：なるべく同じルートで失敗しないようにとは思ってやったんだけど。ただね、じゃがいもとにんじんの関係が難しいんですよね！ じゃがいもさんは早くやわらかくなっていっちゃうし。でもにんじんは結構ずっと自我を保ってるし、みたいな。若井：芯がね（笑）。大森：順番も含めてね！藤澤：そう！ バランスが難しかったんだけど。そこを早く突破したりとか、味付けとかも右往左往せずに！大森：味付け？藤澤：いや、1回目作ったときにちょっとしょっぱくなりすぎちゃって！ そこからちょっとバランス調整したりとか……若井：（声を抑えて笑っている）藤澤：なに笑ってるんですか（笑）？若井：いや、なんで元貴はそんな興味なさそうなのに広げるの？ って（笑）大森：おい、言うな（笑）！藤澤：一生懸命、ポトフ作ってんだって（笑）！若井：でも、たしかに聞きたいわ！ 俺！藤澤：だから、一つひとつに小さな幸せを感じてる、と！若井：りょうちゃんが幸せなことが一番俺は幸せだよ！大森：俺もそう！若井：イコール、イコール！藤澤：あ、ほんと？ じゃあ、これからもポトフの話するね!!若井：……うん。大森：……うん。藤澤：ありがとう（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info