片寄涼太 メンバーとの意外な私生活を告白！「仕事帰りに家に来て、日本酒を…」岩田剛典とのラジオで明かしたGENERATIONSの今

今回の放送では、LDH所属の6人組ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバー・片寄涼太さんがゲストに登場。幼少期のエピソードや、メンバーとの交流などについて語ってくれました。

GENERATIONS from EXILE TRIBE（以下、GENERATIONS）は2012年「BRAVE IT OUT」でデビュー。2022年11月21日にデビュー10周年を迎え、2023年は「集まれ！騒げ！繋がれ」というスローガンを発表。2025年は「～PRODUCE 6IX COLORS～」をテーマに、2月より6ヵ月連続で各メンバーがプロデュースするシングル曲を配信リリース。

メンバーの片寄涼太さんは1994年生まれ、大阪出身。2012年にGENERATIONSのボーカルとしてメジャーデビュー。俳優業として活躍するなか、2020年からはソロアーティストとしても活動中です。

◆音楽が身近にある環境で育った幼少期

岩田：この番組は「子どものあした、大人のきょう」がテーマということで。子どもの頃の話を聞いていこうかな。

片寄：僕はサッカーをやってたんですけど、「サッカー選手にはなれない」と思いながらやっていた子どもでした。

岩田：なるほどね。

片寄：けっこう現実的というか、あまり夢を見ない子どもでしたね。

岩田：自分のことを俯瞰して見るタイプだったんだ。

片寄：ちょっと冷めた子どもだったかもしれません。勉強も苦手じゃなかったので、やんちゃするというよりは真面目なほうでしたね。

岩田：歌はいつ頃から？

片寄：小さい頃からです。父が音楽の教師で、祖父も中学の音楽教師と音楽一家だったんですよね。なので、小さい頃からピアノをずっとやっていました。身近に音楽がある環境でしたね。

岩田：なるほどね。じゃあ、ピアニストを目指してた？

片寄：どうかなあ（笑）。そこまで才能があるとは思ってなかったです。父の影響で、教師のほうがまだ現実的かなと考えていましたね。でも今となっては、ライブでピアノを弾くこともあるので、音楽を続けてきてよかったと思いますね。

岩田：今とつながっているよね。芸能とまったく無縁の世界から、どういうきっかけでこの道に？

片寄：本当にオーディションがきっかけでしたね。その前の年、中2のときに初めてEXILEのライブを観に行ったら、会場でスカウトされて劇団EXILEのオーディションを勧められたんです。受けましたが特に動きはなく、そのまま時が過ぎましたね。

岩田：へえ～！

片寄：その翌年にボーカルバトルオーディションがあって、高校受験が終わったタイミングだったので受けました。プロになれるとは思ってなかったんですが、「ちょっといいところまで行けたらいいな」と思っていましたね。

岩田：なるほどね。そうしたら本当にいいとこまで行ったわけだ。

片寄：そうっすね（笑）。15、16歳で最年少参加者でした。あの頃から人生が大きく変わりましたね。

◆下積み時代が“GENERATIONSらしさ”を強固にした

岩田：オーディションの2年後にはGENERATIONSでデビューだもんね。下積みが長かったぶん、デビューは嬉しかったでしょ？

片寄：もちろん嬉しかったですが、不安も大きかったですね。でもあのときの経験があるからこそ、今も「知らない人に見てもらわなきゃ」という意識が根付いていると思います。フェスで初めて僕らを見る人も多いですし。

岩田：違う刺激があるよね。

片寄：そうですね。武者修行の2年間が、今のGENERATIONSらしさを作ってくれたと思います。

岩田：メンバー間の関係性は当時と比べて変わった？

片寄：だいぶ変わりましたね！ グループってそのときどきで変わっていきますよね？

岩田：変わっていく！ GENERATIONSはどういう方針なの？

片寄：（佐野）玲於はグループ全体のアイデアをかなり言ってくれて、方向性を引っ張ってくれる存在ですね。そこにみんなで意見を出し合いながら形にしています。

岩田：いまだにご飯に行ったりはする？

片寄：ライフステージも変わったので、昔よりは減りました。ただ、たまにメンバーが家に来てくれたりはしますね。仕事帰りに寄ってくれて、一緒に日本酒飲んだり、そういう軽い付き合いはあります。

岩田：面白いね！

