元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で18日に公開された動画に出演。日本ハムから阪神にトレード加入した伏見寅威について、評価と同時に懸念を口にした。

赤星憲広氏

「若手を育てるべき今の阪神に合うかはわからない」

赤星氏はまず、「伏見くんはいい選手よ」と実力を認めたうえで、「パ・リーグの経験、オリックスから日本ハムってことやから、その部分もあると思うんだよね」「パ・リーグの選手たちをどう抑えるかっていうところで、伏見くんの頭脳が欲しいっていうのもあった」と、阪神が伏見を獲得した背景に“パ・リーグ対策”の狙いがあると推測。

その一方で、「ただ今の阪神にフィットするかと言ったら、どうなんかなっていう」と懸念を示し、坂本誠志郎・梅野隆太郎の両捕手に加え、「今年は榮枝くんをね、基本的には一軍に置いてずっと育てたりしてましたけど、これ寅威くんが入ったら……3人でしょ。最年長でしょ。そう考えると若い子を一軍で使うとか、経験させるとかっていうことができないわけじゃん」と、起用バランスの難しさにも触れた。

また、赤星氏は「ただやっぱり、記事とか色々見てると、もう阪神は来年キャッチャーを獲りにいくみたいだから、ドラ1で。青学に素晴らしいキャッチャーがいるんだよね。彼をドラフト1位でっていうのはもう狙ってるらしい」と、来季ドラフトでの捕手補強情報にも言及。チームとしての方向性には理解を示しつつも、「若手を育てるべき今の阪神に合うかはわからない」と慎重な姿勢を崩さなかった。