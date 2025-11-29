高橋洋子「自分の立ち位置って何なんだろう？」『エヴァンゲリオン』主題歌を歌い続けてきたことで感じた“葛藤と感謝”

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、テレビシリーズ主題歌「残酷な天使のテーゼ」でもおなじみの歌手・高橋洋子さんがゲストに登場。ここでは、作品と長く関わってきたことで感じた葛藤と感謝を語りました。

◆「こんな人気になるとは思わなかった」

――『エヴァンゲリオン』はTVシリーズの放送後もさらにブームが続き、2021年の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』まで、いくつもの映画が生まれました。そんな作品の顔となる主題歌を歌うアーティストとして感じていたことは何だったのでしょうか？

高橋：私のなかでもいろんな思いがありますが、最初は、こんな人気になるとは本当に思わないで歌っていました。それから、どんどんブームを巻き起こしていって、ときにファンの方から「『エヴァンゲリオン』の最終回ってどうなるの？」なんて聞かれて、私は「分かりません」と答えたりして。

でも、皆さんからしたら“関係者ならちょっとは知っているんじゃないの？”と思うのは当然のことで、そのなかで「自分の立ち位置って何なんだろう？」「この先、私はどういうことを思いながら、この歌を歌ったらいいんだろう？」と、いろいろ考えるようになりました。だけど、それでも今もこうして歌えていることは、やっぱり“天からのギフトだな”と、今は本当に感謝しています。

アニメもそうですが、曲って、一番ハマっていたときの背景がプラスされて、メモリーされていくと思うんです。作品を観るときも「あのとき実は家でこんなことがあって」とか「学校でこんなことがあって」とか、そうした経験を経て作品をもう一度見たときに、当時感じたものとは全然違うストーリーに感じたり……。そういった体験が、より（作品の）深さをつくっているところもあったんじゃないかと思います。

だからこそ、皆さんの力によって作品にいろんな羽が生えて飛び立っていった。そういう一面があるのもすごく神秘的というか、すごいことだなと思います。

＝＝＝

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！

https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK

＝＝＝

＜番組概要＞

番組名：FM EVA 30.0

放送日時：毎週土曜 22:30～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/