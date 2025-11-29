日本テレビ系で12月13日(19:00～)に生放送される『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』決勝の審査員が発表された。

審査員を務めるのは、川島明(麒麟／5回目)、粗品(霜降り明星／初)、田中卓志(アンガールズ／7回目)、哲夫(笑い飯／7回目)、友近(4回目)、森田哲矢(さらば青春の光／2回目)、リンゴ(ハイヒール／4回目)。

また、山添寛(相席スタート)とコットンが、大会サポーターとして盛り上げる。

決勝に進出したのは、紺野ぶるま(2年連続5回目)、もめんと(初)、電気ジュース(初)、エルフ(4年連続4回目)、ニッチェ(7年ぶり3回目)、とんでもあや(初)、ヤメピ(初)、パンツ万博(初)。昨年の12組から4組絞られた8組が、9代目女王の座を争う。

MCはフットボールアワーの後藤輝基と黒田みゆアナが担当する。