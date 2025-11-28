高橋洋子『新世紀エヴァンゲリオン』主題歌「残酷な天使のテーゼ」との運命的な出会いを語る

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、歌手の高橋洋子さんがゲストに登場。ここでは、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』主題歌「残酷な天使のテーゼ」を歌うことになった経緯について語りました。

◆「残酷な天使のテーゼ」との出会い

――「残酷な天使のテーゼ」と出会った頃のことは、覚えていますか？

高橋：覚えていますよ。1995年って、もう日本は大騒ぎ。いろいろなことがあった年でしたが、実は2月末くらいから半年間、ロサンゼルス（アメリカ）にボイストレーニングの留学に行っていました。というのも、1991年にバラードシンガーとして歌手デビューをしたけれども、売れているんだかいないんだかよく分からないような状態で。ちょうどバブルが弾けた後だったのと、事務所の社長からも「このぐらいで1回留学でもする？」みたいな感じで後押しがあったので留学しました。

だけど、日本に帰ってきたら浦島太郎状態で「えっ、仕事がないんですけど」となってしまって。それで、当時コマーシャルやスタジオの仕事でお世話になっていた（作曲家の）大森俊之さんに、「何か仕事はないですか？」とお電話をしたら、「いろんな人が歌う企画で、キングレコードさんからCDが出るんだけど、洋子ちゃんはキティレコードでしょ？ （別のレコード会社だけど）それでも大丈夫なら言ってあげるよ？」みたいな感じでお話をしてくださって。

キティレコードに確認したところ「いいよ」と二つ返事でOKが出たので、「大丈夫です」とお伝えしたら、（『新世紀エヴァンゲリオン』プロデューサー・大月俊倫さんから）「じゃあ主題歌のほうも歌えば？」と言われて歌ったのが「残酷な天使のテーゼ」でした。

