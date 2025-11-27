壇蜜「『分からない』が面白いと感じられるってすごい」『エヴァンゲリオン』を初めて観たときの衝撃を振り返る

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

今回の放送では、主人公・碇シンジの声を務めた声優の緒方恵美（おがた・めぐみ）さんと、緒方ファンを公言する壇蜜とのスペシャル対談が実現しました。ここでは、壇蜜さんが『エヴァンゲリオン』（以下：エヴァ）との出会いを振り返りました。

◆「分からない」が面白い

緒方：『エヴァ』はテレビシリーズから観てくださっていたのですか？

壇蜜：はい、拝見していました。両親が共働きで、いわゆる鍵っ子の学生生活を送っていまして。祖母が面倒を見てくれていたこともあるんですけれども、家に帰ったら1人のときが多かったんです。それで、『エヴァンゲリオン』が始まるときに、夕飯にインスタントスパゲッティを作って食べる、そんな生活を送っていました。

緒方：夕飯ということは本放送のときですね？

壇蜜：はい、テレ東（テレビ東京）さんのときに。

緒方：ありがとうございます。

壇蜜：だから、インスタントスパゲッティと『エヴァンゲリオン』はセットでした。

緒方：なるほど（笑）。

壇蜜：とにかく、私にとって『エヴァンゲリオン』の世界は衝撃的で、今まで起承転結とか、勧善懲悪といった（分かりやすい）アニメや物語を見ることが多かったなかで、見ても内容が「分からない」のに心をギュンギュン持っていかれて、それでいて「面白い」と感じられるってすごいなって、それを『エヴァンゲリオン』で気付けました。

緒方：その頃だと、14歳ぐらいですか？

壇蜜：そうですね、中高生ぐらいでした。

