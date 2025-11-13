キリンホールディングスのヘルスサイエンス研究所は11月4日、独自素材「L.ラクティス プラズマ(プラズマ乳酸菌)」を医療従事者が摂取することで、発熱や倦怠感を感じた日数が減少する可能性を臨床試験で確認したと発表した。

発熱日数の割合

倦怠感を感じた日数の割合

研究概要

研究は、感染症リスクが高いとされるベトナムの医学生101名を対象に実施。被験者を「L.ラクティス プラズマ」摂取群(52名)と、プラセボ(有効成分を含まない)食品摂取群(49名)に分け、4週間にわたり継続摂取させて症状や免疫応答を比較した。

その結果、プラズマ乳酸菌を摂取した群では、プラセボ群に比べて発熱や倦怠感を感じた日数の割合が有意に少なかったという。また、摂取群の血液中免疫細胞の培養上清では、ウイルス(デングウイルス)を用いた試験でウイルス増殖が抑制され、抗ウイルス遺伝子の発現上昇も確認されたという。

キリンは、プラズマ乳酸菌の摂取が発熱や倦怠感などの自覚症状の軽減や、ウイルス感染の予防に寄与する可能性が示唆されたと説明。今後は、東南アジアをはじめとする感染症リスクの高い地域での応用を検討し、「免疫ケア」という新たな健康習慣の普及を目指すとしている。

なお、この研究成果は、タイで11月2日から4日に開催された「第20回アジア太平洋臨床微生物学・感染症会議(APCCMI)」でも発表された。