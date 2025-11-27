JR九州は27日、鹿児島本線と日豊本線で自動列車運転支援装置(「GOA2.0 自動運転」)を12月1日から本格導入するとともに、2024年3月から導入している「GOA2.5 自動運転」の区間を2027年末までに拡大すると発表した。

鹿児島本線や日豊本線などで活躍する813系

将来にわたる労働人口減少の中で必要な人材を確保するため、JR九州は作業の自動化と機械化を推進。中期経営計画で掲げる「サステナブルなモビリティサービスの実現」に向けて、「鉄道における自動運転の推進」に取り組んでいるという。

12月から本格導入する「GOA2.0 自動運転」は、鹿児島本線の門司港～荒尾間と日豊本線の小倉～宇佐間を対象とし、車両は813系と817系を使用。2027年度末までの導入を目標としている「GOA2.5 自動運転」の区間拡大については、鹿児島本線の門司港～小倉間と日豊本線の小倉～宇佐間を対象とし、車両は813系を使用するとしている。

同社は2024年3月に導入した「GOA2.5 自動運転」技術をもとに、「GOA2.0 自動運転」技術を同時期から開始した「GOA2.0 実証運転」により改善点など確認。「GOA2.0 自動運転」技術を「GOA2.5 自動運転」にフィードバックすることで、「GOA2.5 自動運転」導入における地上設備投資の最小化を実現した。加えて、自動列車運転支援装置と位置づけることで、走行実績の蓄積と機能向上の迅速化により「GOA2.5 自動運転」導入までの期間を短縮したとのこと。