元プロボクサーの内山高志氏が、YouTubeチャンネル『内山高志KOチャンネル』で25日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合前に、那須川の父親と交わした会話を明かした。

那須川天心

那須川天心の父親と会場の前でバッタリ

内山氏は「(天心選手は)やっぱりすごいですよ。これだけ盛り上がるのって、彼がいるからっていうのもあると思う」と賛辞を贈ったあと、「気まずいことにね、会場前で天心選手のお父さんにお会いしたんですよ」と告白。

試合前に『内山高志KOチャンネル』で公開した動画で、井上が勝つのではないかと予想していた内山氏だが、那須川の父親から「内山さん、予想はどっちが勝つんですか?」「(予想は)知ってますよ」と言われたといい、内山氏は「たぶん、僕のYouTubeでの予想を見てくれたんだと思うんですけど(笑)」と推察した。

続けて、内山氏は「でも、お父さんとも『いろんなことに挑戦するのすごいですよね』と話したことがあって」と明かしながら、「まだまだ天心選手には活躍してもらいたいので、頑張ってもらいたいですね」と期待を寄せていた。