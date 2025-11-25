元プロボクサーの具志堅用高氏が、YouTubeチャンネル『具志堅用高のネクストチャレンジ』で24日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合を振り返った。

具志堅用高氏

井上拓真と那須川天心の“違い”

具志堅氏は「5ラウンドからの試合展開が変わりましたね」と言い、「拓真のほうが接近戦で手を出した。パンチの数が多かったね。それはやっぱりボクシングのキャリアかな。天心のほうは戦い方がまだ浅いね」と解説。

また、スタッフが「天心さんの手数が出なかったのは、カウンターを狙い過ぎたからというところですか?」と質問すると、具志堅氏は「やっぱり天心のほうは接近戦が弱かったね。拓真のほうが接近すると小さいパンチを打ってくるから、怖くて、打ち合いができなかったんでしょう」と分析。

その上で、「やっぱりボクシングなら、もっと徹底してボクシングをして、足を使って、残りの4ラウンドを戦ってほしいなと思ったね。手数が出ないもん。(判定の)見た目はやっぱり拓真のほうが良かったんじゃないですかね」と述べ、「やっぱり戦い方よね。しっかり手数を出さないと。(天心は)身体も逃げてたね。気持ちが逃げてる。拓真のほうが向かっていってる。闘争本能がありました」と自身の印象を明かしていた。