西武 vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs 楽天
- 開催球場：ベルーナドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天2勝-西武2勝（4/26 楽天3-0西武 (楽天)、4/25 楽天9-7西武 (楽天)、4/4 西武2-1楽天 (西武)、4/3 西武6-3楽天 (西武)）
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7