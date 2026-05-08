オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-オリックス2勝（5/3 日本ハム0-3オリックス (オリックス)、5/2 日本ハム10-9オリックス (日本ハム)、5/1 日本ハム1-5オリックス (オリックス)、4/26 オリックス4-9日本ハム (日本ハム)、4/25 オリックス2-4日本ハム (日本ハム)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7