元プロボクサーの内山高志氏が、YouTubeチャンネル『内山高志KOチャンネル』で25日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合を振り返った。

那須川天心

那須川天心の“今後”に太鼓判

スタッフから「天心選手は初の12ラウンドというところでした」と話を振られ、内山氏は「12ラウンドでもあれだけしっかり動いてるのであれば、今後も問題ない」と太鼓判。

続けて、「あとは、今日やって悪いところとかを直せば、もっともっと強くなると思うので、ぜひまた頑張ってもらって、バンタム級のトップ戦線に入ってきてほしいなと思います。(現状も)トップには間違いないんですけど」と期待を寄せた。

また、スタッフが「1ラウンド目からのあの完成度を見ると、これは! という感じがありますよね」と話すと、内山氏も「すごいですよ!」と絶賛。そして、「1、2ラウンドは完璧でしたもん。あれをずっと継続できたらすごいし、それもできるであろうセンスも持ってるので、さらに磨かれたボクシングに期待したいです」と賛辞を贈った。