阪神 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ2勝-阪神3勝（4/22 ＤｅＮＡ6-7阪神 (阪神)、4/21 ＤｅＮＡ9-16阪神 (阪神)、4/2 阪神3-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/1 阪神4-1ＤｅＮＡ (阪神)、3/31 阪神1-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7