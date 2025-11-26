新しい学校のリーダーズ 湘南乃風とのリハを振り返る SUZUKA＆MIZYU「8人が並ぶ絵面が強すぎる！」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。11月24日（月・祝）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。全国ツアーと湘南乃風との共演報告をお届けしました。SUZUKA：それでは、今月もまずはこちらをお届けしましょう。「近況Arigato！」。MIZYU：私たちの近況を、ありがとうを込めて報告していきましょう！SUZUKA：まずは全国ホールツアー「新しい学校はすゝむツアー」で全国各地を回っております！MIZYU：回りまくっております。SUZUKA：新潟、熊本、福岡、愛知、静岡、広島まで終わっているということです。でも、12月で終わる予定やったけど、延期公演で2月まで。今年中で言うと、あと大阪が残っているってことですね！MIZYU：でも、番外編で、台北、オーストラリアがありますから！ そして韓国も追加されましたのでね、まだまだ！SUZUKA：まだまだ進む！MIZYU：進むわよ、私たちでございます！SUZUKA：まずは、この公演に来てくれたみんな、Arigato！

韓国公演 開催決定!!!!🇰🇷

THE MARCHING OF AG! TOUR IN SEOUL



🗓️2026/1/31(sat) 19:00

🏟️YES24 LIVE HALL

🎟️ tickets 11/19 20:00 on sale!

🔗https://t.co/KzUtwev6hu#THEMARCHINGOFAGTOUR pic.twitter.com/wr12Q82MhT

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) November 5, 2025SUZUKA：そして、11月15日、湘南乃風「熱唱甲子園」に出演させていただきました！MIZYU：いただきました！ 湘南乃風さんの甲子園球場での熱い熱いライブにゲスト出演させていただきました！SUZUKA：何の曲でですか？MIZYU：「青春永遠」でございます！SUZUKA：ええ曲だな！MIZYU：湘南乃風さんの4人と、新しい学校のリーダーズという4人が、一緒に歌う未来があったんだね！ ちょっとまだ信じきれていないという。でもリハーサルで「鏡の前で並ぶ8人、結構面白いよね！」っていう話を湘南乃風さんともしていました。SUZUKA：ちょっと絵面強すぎるよね！ しかも結構わしらも使っているスタジオでもあるから、そこにオーラ爆発の四天王が来て、一緒にリハーサルするってなかなかの空気感なるよね。MIZYU：あと、声が強いでございますから、ほんとに一緒に歌っているときに厚みが出まくっていて、青春の歌声って感じもしますし、エンドレス青春の先輩でもございます！ これからも熱くよろしくお願いいたします！ 湘南乃風パイセン！Arigatoございます！

【湘南乃風 #熱唱甲子園】

Thank you！All 風一族!!!



2025年11月15日(土)

関西"超"最大級 野外ワンマンLIVE バイトするならエントリー presents

『湘南乃風 熱唱甲子園』#浜田雅功 with ごぶごぶファミリー#THERAMPAGE#新しい学校のリーダーズ #カエルスタジオ pic.twitter.com/IcFkv7YoYv

