光GENJI、オメガトライブ、髭男、シブがき隊、きゃりー、イモ欽…「％」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

11月23日（日・祝）の放送では、「記号シリーズ第2弾！『％』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「記号シリーズ第2弾！『％』ソングTOP10」

・1位：光GENJI「勇気100%」

・2位：1986オメガトライブ「君は1000%」

・3位：Official髭男dism「50%」

・4位：シブがき隊「100%…Soかもね！」

・5位：きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」

・6位：イモ欽トリオ「ハイスクールララバイ」

・7位：ST☆RISH「マジLOVE1000%」

・8位：10-FEET「2%」

・9位：超ときめき♡宣伝部「100%オレンジ」

・10位：KICK THE CAN CREW「千%」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「記号シリーズ第2弾！『％』ソングTOP10」は、上位2曲に多くの票数が集まる中、1986オメガトライブ「君は1000%」を僅差の票数でかわした、光GENJI「勇気100%」がトップという結果となりました。

タイトルや歌詞に「パーセント（%）」が登場する曲は、「感情」や「確信」、あるいは特定の状態を数値化・定量化することで、そのメッセージに強烈なインパクトと、特定のムードを持たせることができます。

数％は残された希望や可能性を、50%だと不安定な心の揺れや葛藤を、そして100以上の％が登場する曲は、欠点や不足が一切ない、未来への期待をポジティブに想像させてくれます。

10曲中8曲が100以上の％が登場する曲で締められた今回のランキングは、前向きで明るい雰囲気の曲が多くランクインしました。数値化して客観視することで、強い共感を覚える曲がそろったトップ10となりました。

次回11月30日（日）の放送テーマは、「さあ、ひらけ！『ドア・扉』ソングTOP10」です。

