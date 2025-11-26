勝地涼&瀧本美織W主演ドラマ『身代金は誘拐です』2026年1月8日スタート　勝地涼は連続ドラマ初主演

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ 『身代金は誘拐です』(毎週木曜23:59〜24:54 全11話)が2026年1月8日にスタートする。

ドラマ 『身代金は誘拐です』

勝地涼は連続ドラマ初主演

『身代金は誘拐です』は、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再び集結した完全オリジナル・ノンストップ考察ミステリー。

今回の物語のテーマとなるのは、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られること。自ら犯す罪と葛藤しながらも、愛する我が子のため、追い詰められながら、犯人の正体へと迫っていく。

娘を誘拐され、「別の子どもの誘拐」という望まない罪を犯してしまう主人公・鷲尾武尊を演じるのは、映像作品では連続ドラマ初主演となる勝地涼。常に娘を最優先に考え、家族の支えとなる武尊の妻・鷲尾美羽役を瀧本美織が演じる。

キャストコメントは以下の通り。

勝地涼

――脚本を読んでの感想は?

どんな展開になっていくのか、 すごくワクワクしながら読みました。今実際に2話までもらっていて全体のプロットでも読ませていただいているんですけど、1話で衝撃の展開があって、2話でも裏切りのようなものがあったり、すごく引き込まれます。その中で、話の展開にまだ整理がつかない自分もいるので、それもまた楽しんでいます。

――鷲尾武尊という役柄と役作りの中で心掛けていることは?

真っすぐな武尊という役柄に、自分も近いというか、真っすぐに突き進むタイプです。真っすぐすぎるが故に・・・ということもあります(笑)。真面目で熱意のある武尊という役は、ある意味チャレンジだと思っています。

――瀧本美織さんの印象について教えて下さい。

美織ちゃんのことは昔から知っているので、奥さん役と聞いてとても安心感がありました。久しぶりに会って対応力がすごくなっていて驚いています(笑)。

――撮影現場で楽しみにしていることは?

撮影現場って本当にハードですし、今回特にいろんな場所に行くと思います。寒さと、恐らく過酷なロケだと思うので、お願いできることなら、ロケ弁にプラス温かいスープを出してくれたりしたら、みんな喜ぶと思います。食で心も温まります。

――この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

コメディのイメージが強いと思われている勝地の、ふざけていないシリアスな芝居に、ぜひ注目してください(笑)。そして、見てくださっている方々も一緒に考察しながら最後まで見ていただけると嬉しいです!

瀧本美織

――脚本を読んでの感想は?

とにかくすごくスピーディーに話が進んでいくので、台本読むのにもエネルギーが必要でした。今はまだ 1、2話を読んだ状態ですが、息切れしています(笑)。知らない自分を知れるのかなと思えたり、新しい家族の形だったりもするので、そこは楽しみながらやりたいと思います。

――鷲尾美羽という役柄と役作りの中で心掛けていることは?

二児の母という役柄が初めてなので、守るものがあったら、すごく人は強くなれるんじゃないかなと台本を読みながら想像していました。私自身も美羽同様に、家族というものを大切にしていますし、大好きな存在なので、その気持ちを役に投影することが出来たらいいなと思います。

――勝地涼さんの印象について教えてください。

昔からよく知っているので、武尊役が勝地さんですごく安心しました。以前も1月期の作品でご一緒させていただきました!

――撮影現場で楽しみにしていることは?

冬クールのドラマは、クリスマスや年越し、あとバレンタインだったり、いろんなイベント事があるので、少しでも冬の楽しみを感じられることがしたいです。

――この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

登場人物の誰もが怪しく見えてくると思うので、いろんなキャラクターの表情や仕草、動向に注目してぜひ追いかけてみてください!