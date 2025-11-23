ファンギルドは、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」の創刊2周年を記念して、スペシャル記念ムービーを公開。作品の魅力を声と映像でチェックすることができる。

「今ここで巡り合う、異世界の“恋”と“冒険”に」のキャッチフレーズの下、「comicスピラ」では、魅力的なキャラクターたちが織り成す異世界ファンタジー作品を刊行。スペシャル記念ムービーでは、人気15作品が紹介されている。

【comicスピラ2周年】記念スペシャルムービー

掲載作品紹介(動画掲載順)

■『修羅幼女の英雄譚～半端者と言われた傭兵、幼女に転生して成り上がる～』

作画：むらたん／原作：沙城 流

■『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～』

作画：音中さわき／原作：宮之みやこ

■『呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚』

作画：汀よしの／原作：歪牙龍尾

■『余命宣告からはじまる婚約者様との最期の一年』

作画：八橋はち／原作：海野はな

■『侯爵令嬢リディアの美しき決断～裏切られたのでこちらから婚約破棄させていただきます～』

作画：きよせ／原作：綺咲潔

■『置き去りにされた花嫁は、辺境騎士の不器用な愛に気づかない』

作画：月下／原作：文野さと

■『錬金術師の辺境再生スローライフ～S級パーティーで孤立した少女をかばったら追放されたので、一緒に幸せに暮らします～』

作画：弥永扇／原作：三月菫

■『洗脳されかけていた悪役令嬢ですが家出を決意しました。』

作画：燦河ミツル／原作：谷六花／キャラクター原案：麻先みち

■『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』

作画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく

■『無能と追放された最弱魔法剣士、呪いが解けたので最強へ成り上がる』

作画：戸木瀬シュウ／原作：青空あかな

■『勇者パーティを追放された【スキルサポーター】、仲間のスキルを解放して最強に成り上がる』

作画：なかお／原作：前田氏

■『訳あり幼女、転生したことに気づいたのは、修羅場に遭遇した時。』

作画：真西まり／原作：藤井／キャラクター原案：春が野かおる

■『執事ですがなにか？～幼馴染のパワハラ皇女と絶縁したら、隣国の向日葵王女に拾われたのでこの身を捧げます～』

作画：あまね周／原作：深山鈴

■『勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる』

作画：たつひこ／原作：白石 有希

■『序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する』

作画：マエD／原作：新人

ユニカビジョンにてスペシャル記念ムービーを放映

「comicスピラ」創刊2周年記念して、東京・新宿駅東口の大型街頭ビジョン「ユニカビジョン(YUNIKA VISION)」にて、スペシャル記念ムービー(15秒版)が、2025年12月5日(金)までの期間、放映される。

■放映時間：毎時4回(各15秒)

・24分15秒～

・38分15秒～

・47分30秒～

・57分15秒～

また、「comicスピラ」創刊2周年を記念して、電子書店でもお得に作品を楽しめる「comicスピラ創刊2周年キャンペーン」の開催が予定されている。実施期間は、2025年11月29日(土)～12月12日(金)で、コミックシーモアほか電子書店にて無料や割引などの施策が行われる予定となっているので、こちらも注目しておきたい。