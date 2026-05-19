アニメイトは、『転生したらスライムだった件』コミカライズ版の最新32巻が2026年6月9日に発売されることを記念して、完全受注生産アイテム「描き下ろしビッグアクリルスタンド」を販売する。

本商品は、2026年6月5日～7月5日までの期間中、全国アニメイト・アニメイト通販にて対象書籍いずれかの購入で申込み可能で、通常版・特装版はもちろん、アクリルキーホルダーが付属する「アニメイトセット」も含まれる。リムルの描き下ろしイラストを使用したここでしか手に入らない豪華アイテムとなっている。

さらに、全国アニメイト・アニメイト通販では、「『転生したらスライムだった件』32巻発売記念フェア」を2026年6月5日～7月5日まで開催。対象の書籍を1冊購入する毎に、特典「複製サイン入りB6サイズ複製原画風ボード(全5種)」が1枚プレゼントされる。

■『転生したらスライムだった件』32巻

発売日：2026年6月9日

価格：

特装版 アニメイトセット …… 3,190円（税込）

通常版 アニメイトセット …… 1,782円（税込）

特装版 …… 2,200円（税込）

通常版 …… 792円（税込）

特装版仕様：原初の黄、原初の紫、原初の白の3人が揃う第133話「悪魔の囁き」のフルカラー版小冊子付き

アニメイトセット仕様：アクリルキーホルダー付き

32巻特装版書影

32巻通常版書影

アニメイトセットアイテム：アクリルキーホルダー

■完全受注生産アニメイトセット情報

期間中、対象書籍をいずれか1冊購入時に【描き下ろしビッグアクリルスタンド(キャラクター：リムル)】を申込むことができる。

受注期間：2026年6月5日～7月5日

価格：7,700円(税込)＋対象書籍代(登録住所までの送料を含む)

対象書籍：

『転生したらスライムだった件』32巻 特装版・通常版(アニメイトセット含む)

■『転生したらスライムだった件』32巻発売記念フェア情報

開催期間：2026年6月5日～7月5日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、対象の書籍を1冊購入毎に、特典が1枚プレゼントされる。

特典内容：複製サイン入りB6サイズ複製原画風ボード(全5種) ※特典は選べない。

対象書籍：

・『転生したらスライムだった件』1～32巻（特装版含む）

・『転スラ日記 転生したらスライムだった件』1～7巻

・『転生したらスライムだった件 クレイマンREVENGE』1～8巻

・『転生したらスライムだった件 異聞 ～魔国暮らしのトリニティ～』1～13巻

・『転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～』1～4巻

・『転生したらスライムだった件 美食伝 ～ペコとリムルの料理手帖～』1～6巻

(C)伏瀬・川上泰樹／講談社