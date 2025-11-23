パピレスは、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」にて、初のオリジナルクロスメディアコンテンツ『魔法少女ってマジつれぇ』のショートアニメ・漫画コンテンツの取り扱いをスタートした。
毎日一生懸命頑張っているあなたに、社畜で不憫でKawaii魔法少女の毎日をお届けするクロスメディアコンテンツとして多数のオリジナルストーリーが、Youtubeアニメ、漫画、イベントなど、様々な表現で展開される。各詳細は公式サイトにて。
■『魔法少女ってマジつれぇ』
原作：Re,AER
キャラクターデザイン：幸原ゆゆ
音響監督：えのもとたかひろ
音響制作：スタジオマウス
制作：サイドランチ・漫画堂
製作：RentAnime(パピレス)
【あらすじ】
「生きづらい私だけど、実はかわいくて強い魔法少女なんだからな!」
大学は中退、バイトは続かず自堕落な生活。そんな佐藤まちこだが──うっかり契約を結んでしまい「株式会社まじまじ」に所属する派遣魔法少女として働くことに。
専属マネージャー・藤岡誘の監視のもと今日もこき扱われ、日夜化け物退治から畑仕事まで魔法少女として(？)大活躍！
株式会社まじまじの寮でお隣同士のまちこと藤岡。2人の関係はこれからどうなってしまうのか──？