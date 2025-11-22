Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 過去の“衝撃写真”（!?）にメンバー爆笑「目がめっちゃ『助けて！』っていう目をしてる（笑）」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！ ミセスLOCKS！」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月10日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージを紹介しました。――この日の放送では、2025年2月の放送でおこなわれた授業（放送企画）「ちびっ子Q＆A！解決 りょうちゃん!!」のリスナーからのリクエストに盛り上がる一同。続いてのリクエストは、2022年に誕生した藤澤の“あのキャラクター”について。新しい企画ではないのですが、ハサミで様々なものを切り刻む、断捨離のプロ“シザー涼架”先生の授業が聴きたいです！ 理由は、単純にまたシザー涼架先生の授業が聴きたいからです（笑）。ちなみに、私が切ってほしいのは、優柔不断な性格です。私は、何かものを買うときに、じっくり考えすぎて全然決まらないことがよくあります。なので、シザー涼架先生のように、スバっと判断できるようになりたいんです。ぜひ、ズバッと判断するコツを教えてほしいです！（山形県 19歳 女の子）大森：人気だな〜りょうちゃん！ りょうちゃんの時代きたんじゃない!?若井：きてるな〜！大森：全然キャラを覚えてない！ ゼロから作らなきゃいけない（笑）。若井：よし、じゃあいこうか！藤澤：なんで（リスナーが2022年6月の放送内容を）こんな高い温度感で覚えてるのか（笑）。若井：そりゃ、好きだからよ！ もちろん！ やっぱり“シザー”回が好きだったんじゃない？藤澤：（指を動かす）若井：もう、見て（笑）！ 指がシザーになってた！藤澤：こうだったな、って思い出した！大森：どう？ 優柔不断な性格！シザー涼架：あのぉ……。若井：そんなねっちょりした感じだったっけ（笑）？シザー涼架：何か買うときに、優柔不断で全然決まらないってことですよねぇ？ あのぉ……ダメよ！ 何か「コレだ！」っていうものは、見た時に直感でピーンときますからぁ！ 迷ってるときっていうのは、1回逆にフラットに「何も買わない」みたいな選択もありかもしれない！ それで、また出会った時に、「これだ！」って感覚になった時にゲットする！大森：めっちゃ普通のこと言ってる……キャラがやばいだけで、めっちゃ中身しっかりしてる……（笑）。藤澤：自分もどれだけの思い切り感でやってたのかがまだわかんなくて、アクセル踏み切れてないんだよね（笑）！大森：ちょっと若井！ お手本見せて！若井：なんでやねん（笑）！大森：シザー滉斗が来るから！シザー滉斗：（メッセージを送ってくれたリスナーに向かって）あんたねぇ、優柔不断なんでしょ!? そんな性格、ハサミで切っちゃうわよぉ!? 優柔不断！ 不断を！ 断します!! チョキ!!!大森：これですよ、りょうちゃん！藤澤：いや、これだったかなぁ〜（笑）。大森：若井に持っていかれちゃうよ？――ここで、当時の「シザー涼架」の写真を見た3人。若井：めっちゃおもろ!!大森：目がめっちゃ「助けて！」っていう目をしてる（笑）。藤澤：心情が伺えるよね（笑）。大森：苦しそうな（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info