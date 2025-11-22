第一三共ヘルスケアダイレクトが展開するスキンケアブランド「ライスフォース」は、25周年を記念し、ポップアップイベント「Thanks Rice」をJR東京駅構内のスクエアゼロにて、2025年11月21日から11月23日の3日間開催しています。初日には1日店長として内田理央さんが登場。ブランドの魅力や美肌の秘訣について語りました。

親子でライスフォースを愛用 ふっくら仕上がりが病みつきに

一日店長に就任した内田理央さん

ブランドを象徴するブルーの着物姿で登場した内田さん。1日店長に就任し、「長年使わせていただいているので、とてもうれしいです。そして、今日イベントに登壇することが世に出た時に母から『人生で1番好きな化粧水がライスフォースなので、めっちゃうれしい』って連絡が来たんですよ。それは私もすごくうれしかったです」と笑顔で語りました。

親子でライスフォースを愛用しているという内田さんはライスフォースの魅力について、「お肌がどんな状態であってもやさしく寄り添ってくれるのでとってもお気に入りです。特に『ディープモイスチュアローション』が大好きで、ちょっととろっとしていて、お肌にぐんぐん入り込んでいって、ふっくらするので病みつきです」とお気に入りの様子。さらに「今のドラマの現場でも使わせていただいてるので、ライスフォースが置いてあるだけで安心感があります」とライスフォース愛を明かしました。

内田さんが意識して毎日続けていることを聞かれると、「すごく丁寧にスキンケアをするようになったら、お肌がめちゃくちゃ変わりました。若い時はズボラで『つけとけばいいや』と思っていたんですけど、30代を超えてお肌のゆらぎがあったりもしたので、クレンジングから化粧水、クリームまで丁寧に仕上げています。ゴシゴシせずにやさしく包み込むようにすることによって変化を感じられました」と美肌の秘訣を披露しました。

内田さんは最後に、「『ディープモイスチュアローション』のミニボトルのプレゼントとかもあるので、東京駅で開催中のポップアップイベントに遊びに来ていただけたらとってもうれしいです」と1日店長としてメッセージを送りました。

お米を育てる人々への感謝を込めたポップアップイベント

ライスフォースは、香川県の通販会社から25年前に誕生。“お米の力”を活かした発酵成分「ライスパワーエキス」を配合し、米と発酵の力で肌を慈しむブランドとして、与えるケアではなく“育むケア”を掲げ、肌と心に寄り添い続けてきたスキンケアブランドです。

ブランドNo.1アイテムである青のローション『ディープモイスチュアローション』(8,800円)を含むディープモイスチャーシリーズは、2025年1月時点で累計販売本数2,500万本を突破するほど多くの人に支持されるロングセラーアイテム。どんな環境であっても年齢や性別、人種や肌環境問わずに安心して使えることから、ドラマや映画、舞台の美粧協力、世界3大コレクションのバックステージで商品協力をするなど、日本のエンタメ界だけでなく世界のショービジネス界でも愛されているのだそう。

そんなライスフォースがポップアップイベント開催に至った背景について、同社製品企画部 スキンケア課 ブランド担当 鹿島結氏は、“お米を育てる人々への感謝”だといいます。

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社 製品企画部 スキンケア課 ブランド担当 鹿島結氏

「『ライスパワーエキス』は90日かけて発酵させ、成分ができてから商品を作るので、長い時間がかかります。そして、その原料となるお米は年に1回しか収穫できず、“令和のコメ騒動”から当たり前にあるものというのはこの世にはないと痛感しました。25周年を迎えることができたのは、作ってくださる方のおかげ、時間をかけてくださった方のおかげなので、まず農家の方へ感謝を伝えたいと『Thanks Rice』のコンセプトに繋がりました。」とポップアップイベント開催に至った経緯を話しました。

実際にポップアップイベント会場に行ってみると、ライスフォースの深く継続する“うるおい”を象徴する深いブルーの空間が広がっていました。ここでは、25年間のブランドの歩みの展示や、ライスフォースを代表するロングセラーのディープモイスチュアシリーズなどを実際に試せるタッチアップエリアが設置されています。

ディープモイスチュアシリーズ

ライスフォースといえばブルーのボトルのイメージがありますが、ネイビーのボトルでエイジングケア(※1)をかなえるプレミアムパーフェクトシリーズや、悩みに合わせてプラスするスペシャルケアアイテムなど隠れた名品も試すことができますよ。

プレミアムパーフェクトシリーズ

その他にも、ブランドとともに歩んできた長期愛用者の美しさを表現したデジタルサイネージや、全国の米農家へ感謝の気持ちを届けられるメッセージブースも用意。感謝のメッセージをポストに投函すると、25周年特設サイトで来年1月ごろから公開されるのだそう。

メッセージブース

さらに、ポップアップイベント期間中にブランド公式Instagramをフォローし、イベントの様子を投稿することで『ディープモイスチュアローション(20mL)』のサンプルかもらえる来場者特典も。サンプルには、スキンケアタイムに読むとほっこりとするメッセージが添えられていました。

25周年を記念して開催しているポップアップイベント。これまでの歩みや本イベントに込めた思いを鹿島氏に聞いてみました。

担当者に話を聞いてみた

――25年の歩みを振り返って印象的だった出来事を教えてください。

鹿島氏：元々アパレルの通販会社で、日本の素材でいいものを作りたいと生まれたブランドなのですが、化粧品業界を全くわからずに飛び込んでしまったと当時のメンバーから聞いています。アパレルの撮影で東京から来てくださったヘアメイクの方やモデル、カメラマンに感想を聞いたら「すごくいい」と東京に持ち帰って広めてくれて、エンタメ界でも愛されるブランドへと成長しました。節目でいうと、累計販売本数が2,500万本を突破したとか、美粧協力が1,000件を超えたときとか、大台に乗った時は自信を持てる瞬間ですね。

――本イベントで伝えたいことを教えてください。

鹿島氏：ライスフォースは“お米の力”ということで、日本人だったらやはり1回は試していただきたいですね。日本人の肌に合う日本のいいモノづくりをしているブランドなので、より多くの人に知っていただきたいと思っています。このイベントを通して、ライスフォースが“懐かしい”と思う方も“初めまして”という方にもお会いできたらうれしいです。

――ありがとうございました！

ポップアップイベント『Thanks Rice』は、JR東京駅構内のスクエアゼロにて、11月21日から23日まで開催中。“お米の力”を体感しながら、日々の感謝の思いを綴ってみてはいかがでしょうか？

「Thanks Rice」概要

場所：JR東日本東京駅 改札内B1「スクエア ゼロ」

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅構内

期間：2025年11月21日(金)～11月23日(日)

時間：10:00〜21:00



※1 年齢に応じたケア