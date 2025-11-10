ライスフォース25周年記念ポップアップイベント『Thanks Rice』開催

第一三共ヘルスケアダイレクトは11月21日より、スキンケアブランド「ライスフォース」の25周年を記念したポップアップイベント『Thanks Rice』を、JR東京駅「スクエアゼロ」にて開催する。

2000年の誕生以来、「米と発酵の力で肌を慈しむ」という理念のもと、年齢や肌質を問わず、乾燥やさまざまな肌悩みからの解放を目指してきたライスフォース。『Thanks Rice』は、“お米を育てる人々への感謝”をテーマに、ブランドの歩みとブランドの原点でもある米を見つめ直すポップアップイベントとなっている。

開催期間は11月21日～23日。会場は、JR東日本東京駅の改札内B1「スクエア ゼロ」となっており、ライスフォースの深く継続する“うるおい”を象徴する深いブルーの幻想的な空間の中で、25年間のブランドの歩みの展示や、「ディープモイスチュアシリーズ」などを体感できるタッチアップエリアといったコンテンツが用意されている。

また、“令和のコメ騒動”をきっかけに高まったお米への関心を背景に、来場者が全国の米農家に感謝の気持ちを届けられるメッセージブースも設置。集められたメッセージは、ライスフォースの25周年特設サイトで公開されるという。

さらに、ポップアップイベント初日には、俳優の内田理央さんが1日店長として来場。ライスフォース公式Instagram(@riceforce)でライブ配信を実施し、自身の”育む”美容観や“お米の力”への想いについて語る。配信日時は11月21日10時～10時40分。

なお、内田理央さんの1日店長就任を記念して、ライスフォース公式Instagram(＠riceforce)をフォロー&対象投稿のいいねで、内田理央さんサイン入り「ディープモイスチュアローション(120mL)」が20名に当たるプレゼントキャンペーンも開催される。応募期間は11月21日～12月3日。