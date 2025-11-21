クリーク･アンド･リバー社(C&R社)が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、新作コミック『そんなことより猫が飼いたい～乙女ゲームの世界に転生しました～』1話～5話の「ピッコマ」での独占配信をスタートした。

伯爵令嬢エイミは第三王子の婚約者候補になったことで前世を思い出し、自分が乙女ゲームに転生したことを理解した……って、お母さんも転生者？お父さんも、お兄ちゃんも？前世の家族が、まるっと今の家族に転生してる！？この乙女ゲームの世界のことはよく覚えてないけれど、自分の外見や身分から、悪役令嬢ポジションであることが推測される。悪役令嬢といえば、婚約破棄からの断罪ルート…でもそんなことには絶対なりたくない。そもそも王子にも恋愛にも興味のないエイミは、それよりもどうしても叶えたい夢があった──。そう、猫を飼うこと！前世では体質のせいで飼えなかった動物を飼って、もふもふ生活を送りたい！幸せなもふもふライフのため、悪役令嬢回避のために……私、太ります！

■『そんなことより猫が飼いたい～乙女ゲームの世界に転生しました～』

作画：甘伊ちょこ／原作：小鳩子鈴

配信元：インカローズコミックス(C&R社)

本作は「ピッコマ」での独占先行配信となっており、ほかの書店では2025年12月20日(土)より配信予定。