エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE(イブ)」は、目標を掲げて生きる女性が、本来持つ力を発揮し、前へと進み続けられる未来をつくる「BeliEVE PROJECT」を2024年より実施している。その一環として、ウエルシア薬局と協働し、働く女性の活躍推進を目的とした「女性店長比率向上プロジェクト」を、2025年4月より実施した。このたび、プロジェクト第1弾が終了し、その概要および結果を発表する。

第1弾の取り組みでは、より多くのウエルシア薬局の女性社員が多様な女性店長ロールモデルと出会い、女性店長への挑戦や自分らしいキャリアと向き合うモチベーションを高めることを目的に、キックオフや研修を経て、約6か月間にわたりメンタリングを実施た。EVE(イブ)独自のメンタリングノウハウである「BeliEVE Mentoring Program」を活用し、全国各地の店舗で現役店長として勤務する15名の女性社員が「女性店長キャリアアンバサダー」となり、店長候補の女性社員をサポートした。

プログラム実施後、メンティー(受講者)の意識と行動面において、ほぼすべての項目でスコアの上昇が見られた。特に「自分らしいキャリアへの意欲」や「自己認識(強み•可能性の理解)」の向上が顕著であり、「キャリアを継続するためのロールモデルがいる」と回答した割合が4.8から7.1と大きく伸長した。

また、「仕事において理想のキャリアを築いていきたい」(8.1から8.5)や、「自分自身の強みを理解している」(5.6から6.8)といった項目でも改善が見られ、メンタリングを通じてキャリア形成に対する主体性と自信が高まったことがわかる。さらに、本プロジェクトの目的である女性店長比率の向上に関しても、「店長職へ前向きになった」という声が複数見られ、具体的な行動や思考の変化を挙げる人も多数いたことから、女性リーダー育成に一定の効果がある結果となった。

メンター側においても、プログラムを通じてキャリア意識や仕事への満足度が向上する結果となった。特に「仕事において自分らしく理想のキャリアを築いていきたい」という項目では7.8から8.5と大きく上昇し、「自分自身の強み・伸ばしどころを理解している」(7.1から7.3)や「現在の仕事内容に満足している」(6.6から7.1)といった項目でも改善が見られた。このことから、メンタリングの実施はメンティーのみならず、メンター自身にとってもキャリアの再認識や自己成長の機会となっていることがわかる。