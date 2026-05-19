阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：マスカットスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日3勝-阪神2勝（5/6 中日2-0阪神 (中日)、5/5 中日3-7阪神 (阪神)、5/4 中日3-7阪神 (阪神)、4/19 阪神5-7中日 (中日)、4/18 阪神3-4中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5