西武 vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ロッテ
  • 開催球場：上毛新聞敷島球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ4勝-西武1勝（5/3 ロッテ0-10西武 (西武)、5/2 ロッテ5-4西武 (ロッテ)、5/1 ロッテ10-0西武 (ロッテ)、4/12 西武1-2ロッテ (ロッテ)、4/11 西武2-5ロッテ (ロッテ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5