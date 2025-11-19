FIFAワールドカップ26大陸間プレーオフに進出する6カ国が出揃った。

2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26に向けた大陸間プレーオフには、欧州サッカー連盟（UEFA）以外の各大陸連盟から1チームが参加。また、北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）はFIFA評議会によって枠が追加され、2チームが参加することになっている。

全6チームは3チームごとの2つのトーナメントに分かれ、各1チームはFIFAランキングによってシードされ、シードされていない2チームの試合の勝者と対戦し、最終的に2チームがFIFAワールドカップ26の出場権を獲得する。

すでに大陸間プレーオフに進出する4カ国が出揃っていたなか、北中米カリブ海予選の最終節が18日に行われたことで、各グループ2位の中の成績上位2カ国が決定。ジャマイカ代表とスリナム代表が大陸間プレーオフに進むことが決まり、6カ国が出揃うこととなった。

なお、大陸間プレーオフは2026年3月26日から31日まで開催され、シングルレグ方式のトーナメントを制した2チームがFIFAワールドカップ26の出場権を手にする。

大陸間プレーオフに進出する6カ国は以下の通り。※（）内は連盟。

イラク代表（AFC／アジア）

コンゴ民主共和国代表（CAF／アフリカ）

ジャマイカ代表（CONCACAF／北中米カリブ海）

スリナム代表（CONCACAF／北中米カリブ海）

ボリビア代表（CONMEBOL／南米）

ニューカレドニア代表（OFC／オセアニア）