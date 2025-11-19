リクルートは11月18日、「2025年 注文住宅動向・トレンド調査」の結果を発表した。調査は2025年7月25日～8月7日、1年以内に一戸建て(新築・建て替え注文住宅)を建築(竣工ベース)した1,342名と、今後2年以内に一戸建ての建築を検討している1,378名を対象に、インターネットで行われた。

建築費用は平均3,488万円、過去10年間で最高値

建築者(全国)の建築費用(土地代を除く)は平均3,488万円。経年で見ると上昇傾向が続いており、2025年は前年より73万円上昇し、過去最高値に。また、3,000万円以上計が調査開始以降初めて6割を超えた。

エリア別にみると、建築者(首都圏)の建築費用(土地代を除く)は平均3,960万円で、前年から17万円上昇している。

建築者(首都圏以外)の建築費用(土地代を除く)は平均3,356万円。前年より92万円上昇と、首都圏 に比べて上昇幅が大きい。

土地代は平均1,948万円、首都圏では前年より821万円上昇

建築者(全国/新規土地取得者)の土地代は平均1,948万円。前年から383万円低下した。ただし、中央値は1,400万円と前年から上昇。2,000万円以上計は3割強で前年と同程度だった。

土地代 建築者(全国/新規土地取得者 無回答および0円回答者を除く)

エリア別でみると、首都圏/新規土地取得者の土地代は平均3,969万円で、前年から821万円上昇。

首都圏以外の土地代は平均1,429万円で、前年から689万円低下。ただし、中央値は1,200万円と前年から上昇している。2,000万円以上計も2割半ばと前年からやや増加した。

土地代 建築者(首都圏/新規土地取得者 無回答および0円回答者を除く)

土地代 建築者(首都圏以外/新規土地取得者 無回答および0円回答者を除く)

敷地面積は平均69.9坪、縮小傾向に

建築者(全国)の敷地面積は平均69.9坪で、2023年から縮小傾向。延べ床面積は平均41.1坪で、敷地面積同様に2023年から縮小傾向にある。

敷地面積 建築者(全国)

延べ床面積 建築者(全国)

世帯主年齢は平均40.4歳、世帯年収は平均957万円

建築者(全国)の世帯主年齢は平均40.4歳で、前年と同水準だった。世帯年収の平均は957万円で、前年からやや低下。1,000万円以上計は前年から微増しており、経年で見ても増加が続いている。

世帯主の年齢 建築者(全国)

世帯年収 建築者(全国/「わからない・答えたくない」回答者を除く)

注文住宅以外の検討種別

建築者(全国)のうち、注文住宅以外の種別を検討しなかった割合は37.1%。「一戸建て(新築建売)」の検討者が55.0%で、前年からやや増加した。

注文住宅以外の検討種別 建築者(全国)

新規建築と建て替えについて

建築者(全国)では「新規建築」の割合が85.0%、「建て替え」の割合は14.2%だった。

建築者(首都圏)では「新規建築」が81.5%、「建て替え」が16.9%。前年と比べて「新規建築」は4.6ポイント増加し、「建て替え」は5.7ポイント減少した。

新規建築と建て替え 建築者(全国)

新規建築と建て替え 建築者(首都圏)

注文住宅建築時の土地の有無

建築者(全国)のうち、「土地あり」の割合は29.8%で前年から横ばい。首都圏では、「土地あり」の割合が33.8%だった。2023年から「土地あり」は減少傾向にある。

注文住宅建築時の土地の有無 建築者(全国)

注文住宅建築時の土地の有無 建築者(首都圏)

建築する際に重視した条件

建築者(全国)が重視した点は、「間取り・プランが良いこと」(48.0%)がトップ。「断熱性・気密性に優れていること」(38.8%)、「耐震・免震性に優れていること」(37.8%)と続いた。「設計の自由度が高いこと」は前年との差分が最も大きく、3.6ポイント増となった。

住宅建築時の重視点 建築者(全国)

予算の兼ね合いであきらめたこと

建築者(全国)が予算の兼ね合いであきらめたことは、「蓄電池を搭載すること」(16.1%)がトップで、「延床面積を多く確保できること」(14.1%)が続く。前年との差はほとんど見られなかった。一方、「あきらめたことはない」は24.6%だった。

予算の兼ね合いであきらめたこと 建築者(全国)

フルオーダーは79.3%、セミオーダーは20.7%

建築者(全国)がフルオーダーで建てた割合は、全体で79.3%。セミオーダーで建てた割合は20.7%だった。

セミオーダーで建てた割合が比較的高い属性は、世帯主年代別では20代で23.8%。エリア別では首都圏で25.2%となった。

セミオーダーで建てた割合を建築状況別に見ると、新築では21.2%と建て替えよりも5.3ポイント高く、土地なしでは22.4%と土地ありよりも6.6ポイント高い。

オーダータイプ 建築者(全国)

オーダータイプ別、建築費用と延べ床面積

建築者(全国)の建築費用は、フルオーダーが平均3,670万円に対して、セミオーダーは平均2,790万円と880万円低い。フルオーダー・セミオーダーともに、中央値は前年から上昇。3,000万円以上計も前年からやや増加した。

延べ床面積 建築者・オーダータイプ別(全国)

オーダータイプ別、建築する際に重視した条件

建築者(全国)が重視した条件をオーダータイプで比較すると、フルオーダーの方が全般的に重視割合は高めだった。特に「設計の自由度が高いこと」でその差が大きい。

前年と比べると、フルオーダーではあまり差が見られないが、セミオーダーでは「外観のデザインが良いこと」「設計の自由度が高いこと」が増加した一方、「耐久性に優れていること」「家事・子育てがしやすい間取りであること」ではやや減少した。

住宅建築時の重視点 建築者・オーダータイプ別(全国)

平屋建てを選んだ割合

建築者(全国)が平屋建てを選んだ割合は年々増加し、2025年は25.3%だった。平屋建ての割合をエリア別に見ると、九州・沖縄が最も高く、5割を超える。甲信越・北陸は前年と比 べて11.0ポイント増加、近畿でも5.5ポイント増加。一方、北関東では6.0ポイント減少した。平屋建て を選んだ割合が最も低いのは首都圏で、過去4年間は10%前後で推移している。

新居の階数 建築者(全国)

新居の階数で平屋建てを選んだ割合 建築者・エリア別(全国)

年代別、平屋建てを選んだ割合とその理由

平屋建てを選んだ割合は、50代以上では3割を超える。30代以上では前年より増加している。

建築者(全国)が平屋建てを選んだ理由は「老後も暮らしやすいと思ったから」が72.6%で最も高く、他の理由を大きく引き離している。続いて、「家事がしやすいから」が44.3%。過去3年間、1位・2位は変わらなかった。

新居の階数で平屋建てを選んだ割合 建築者・年代別(全国)

平屋建てを選んだ理由 建築者(全国/平屋建て建築者)

平屋建ての建築費用・延べ床面積の分布

建築者(全国)の平屋建ての建築費用は平均3,308万円で、2階建て以上の平均3,549万円と比べて241万円低く、1,500万円未満の低価格帯が11.3%を占める。

平屋建ての延べ床面積を見ると、30坪未満のコンパクトな住宅が約4割を占める。

延べ床面積 建築者・新居の階数別(全国)

「建て時」意識と、その理由

検討者(全国)のうち、今が建て時だと思っている人(建て時・計)は68.8%で前年と同程度だった。

建て時・計を属性別に見ると、20代・30代で7割を超えており、他年代と比べて建て時意識がやや高め。世帯年収による差はなかった。

世帯主の年収が上がった人は、全体と比べて7.5ポイント建て時・計が高い。

建て時意識 検討者(全国)

検討者(全国/今が建て時だと思っている人)が今が建て時だと思う理由は、どの層でも「今後は建築費用が上がると思うから」「今後は金利が上がると思うから」などお金に関するものが上位の傾向にある。

20代・30代や長子が12歳以下の世帯では、「結婚・出産などライフステージの変化があり、タイミングがちょうど良いから」が1位となった。

建て時だと思う理由 検討者(全国/今が建て時だと思っている人)

ZEH認知・導入検討状況

建築者(全国)のZEH認知率は81.4%で前年から微増している。

ZEH認知者のうち、導入を検討した人は71.0%。実際に導入した人は47.1%で過去最高となった。

ZEH導入による毎月の光熱費削減の実感額は、平均で6,519円だった。

ZEH認知状況 建築者(全国)

ZEH認知者における導入検討状況 建築者(全国/ZEH認知者)

ZEH導入による毎月の光熱費削減の実感額 建築者(全国/ZEH導入者/0円回答者を除く)

世帯主年代別、ZEH認知・導入検討状況

建築者(全国)のZEH認知率を世帯主年代別に見ると、認知計は30代・40代で8割台と高いが、60代以上は7割未満だった。

ZEH導入検討率・導入率が高いのも、同じく30代・40代。30代では、ZEH認知者のうち54.3%が、実際に導入している。

ZEH認知状況 建築者・世帯主年代別(全国)

ZEH認知者における導入検討状況 建築者・世帯主年代別(全国/ZEH認知者)

GX志向型住宅認知・導入検討状況

建築者(全国)のGX志向型住宅認知率は49.6%だった。世帯主年代別に見ると、認知率は60代以上で低い。

GX志向型住宅認知者のうち、導入を検討した人は45.9%で、実際の導入率は17.8%だった。世帯主年代が低いほど検討率は高い。