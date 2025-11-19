西武園ゆうえんちは、初となる水族館の特別展「ノスタルジック水族館」を、横浜・八景島シーパラダイスプロデュースにより、2025年12月5日～2026年4月5日の期間で開催する。

同社は、2025年が開業75周年、および昭和100年となることから「昭和100年大祭典」と銘打ち、どの世代も、それぞれが思い描く昭和を体験できる数多くのイベントを展開してきた。

今回、同プロジェクトのフィナーレとして「ノスタルジック水族館」を開催。横浜・八景島シーパラダイスの30年以上に渡る水族館運営で培った生物展示・水槽演出の技術を駆使し、西武園ゆうえんちならではの展示方法で、ゲストを「心あたたまる幸福感に包まれる世界」へと誘う。

西武園ゆうえんちのゲートをくぐり、一歩足を踏み入れると活気・元気・熱気がほとばしる1960年代の懐かしいあの頃の世界が広がる。1950～60年代の水族館は、「魚を見せる場所」から「体験・学び・驚きを提供する場所」へと、新しい価値観が誕生した転換期でもある。

館内はエリアを「ZONE1:アクアノスタルジー商店街」「ZONE2:海原の車窓から」「ZONE3:時を超えるアクアリウム」の3つに分け、展示する。

「ZONE1:アクアノスタルジー商店街」では、百貨店のショーウィンドウや喫茶店のショーケース、駄菓子屋のカプセルトイにて、商店街に溶け込みイキイキとした姿を見せる生きものたちが、ゲストを出迎える。

憧れのドレスを煌びやかに彩るネオンテトラとグッピー

ZONE1を抜けた先の「ZONE2:海原の車窓から」の入り口には、ゲストの乗車を待つタイムトリップバスの姿。車窓から広がる空を生きものが悠々と泳ぐ様子が見られる。

タイムトリップバス

「ZONE3:時を超えるアクアリウム」では、魚の飼育と植物の水耕栽培を一緒に行うことができる、循環型農業システムを取り入れた、持続可能な未来への水槽「アクアポニックス」がある。

魚が排出した糞や尿を含む水は、植物にとっては栄養素が多く、水交換の頻度が下がる環境にも優しい水槽で、人間の皮膚表面の古い角質を食べることで知られているガラルファの体験展示も実施する。

アクアポニックス

これらの展示素材は、100％紙製のため通常の紙や段ボールと同様にリサイクル処理ができ、環境に影響を及ぼす有害物質を一切発生させない紙製エコロジー資材「段-board(段ボード)」を使用している。

なお、展示場所は富士見ルームで、営業時間は10:00～17:00となる。