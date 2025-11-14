三井アウトレットパーク 滋賀竜王は11月14日から、開業15周年を迎えたことを記念して「15周年祭 第2弾」を開始する。

15周年祭 第2弾

11月14日～30日は、150店舗が「BLACK FRIDAY」を開催。15周年を記念し「15」にちなんだおトクな企画を実施する特典を用意する。

BLACK FRIDAY

11月15日～16日、11月22日～24日、11月28日～30日の計8日間は、100円(税別)につき最大15ポイントが付与される三井ショッピングパークポイント ポイントアップデーを実施する。

11月14日～24日は、南モール1Fガレリア内に「名探偵コナンランド」が登場。オリジナルグッズがもらえるゲームや、スタンプラリーに挑戦できる。キャラクターパネルと一緒に撮影できるオリジナルフォトスポットも設置。11月22日～24日にはグリーティングも実施する。

名探偵コナンランド

12月6日～7日には、館内飲食店対象17店舗の人気メニューを、各店15名限定で15円で提供する。

15周年限定15円メニュー

そのほか、竜王町の魅力が詰まった「グランまるしぇ」(11月30日)、コーヒーマルシェ「RYUO COFFEE VILLAGE」(12月13日～14日)も開催する。11月15日～12月30日には、京都エリアから期間限定無料シャトルバスを運行する(事前予約制)。

11月からは、アウトレット店舗として日本初出店となるアウトドアブランド「NANGA」をはじめ、グローバルティーカフェ「ゴンチャ」、東京で人気の「月島もんじゃ おこげ」など新店が順次オープン。12月上旬には、「New Balance Factory Store」も拡大リニューアルオープンする。