元プロ野球選手の安部友裕氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で7日に公開された動画に出演。広島をリーグ3連覇に導いた緒方孝市氏について語った。

緒方孝市監督に衝撃を受けたこと

安部氏は「緒方監督に衝撃を受けたことが2つあって」と切り出し、「1つが新幹線移動なんですけど、緒方監督ってめちゃくちゃ相手チームを分析するんですよ。広島だったら、ヤクルト、ジャイアンツ、ベイスターズって関東に3つ(相手)チームがあるんで、移動が長いんで、緒方さんはずっと相手チームの映像を観てるんです」と回想。

そして、「それでクセを見抜いて、ミーティングをコーチに託して、(コーチから)『こういうクセが出たら、絶対に走ってくれ。これでアウトになったら、こっちの責任だから、マイナス査定もしない』と。そういう割り切らせ方もそうだし、監督がずっと研究し続けてくれてる」と明かした。

「怒る場所を変えたんですよ」

さらに、安部氏は「あとは怒る場所を変えたんですよ」と続け、「今までは監督室に呼ばれてたんですけど、2016年から監督室に呼ばなくなったんです。試合前練習のときに球場のセンターで話すようになった。(球場のセンターだと)心理的に選手がいろんなところに視線を逃がせたり、考え事ができるんですけど、監督室だったら目の前なので、『はい』しか言えない」と説明。

その上で、「それが選手にも心のゆとりというか」「それで自分の考えも伝えることができた」と振り返っていた。