元プロ野球選手の安部友裕氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で7日に公開された動画に出演。広島をリーグ3連覇に導いた緒方孝市氏について語った。

緒方孝市監督時代に広島が3連覇できた理由

広島のリーグ3連覇を振り返り、安部氏は「3連覇のとき、チームが何で一番変わったかというと、緒方監督が僕たちがやる野球をしっかり示してくれた。ここが一番だと僕は思ってます」と持論を展開。

さらに、「(自分は)4人の監督に携わっているんです。マーティ・ブラウン監督、野村謙二郎さん、緒方さん、佐々岡さんなんですけど、いろいろカラーがあって」と名前を挙げつつ、「緒方さんだけ、『我々は投手を中心とした守り勝つ野球をやる』っていうのを、キャンプの初日に言ったんですけど、今までは日本一になるといって、どんな野球をやるか、選手があまり分かっていない。猛練習はするけど、使い方が分からない」と続ける。

その上で、「緒方監督はこうやってやるって言って、守備練習を徹底的にやった。野手はミーティングをキャンプ中から重ねて。石井琢朗さんが『どうやったら、ノーヒットで1点取れるのか』みたいな。フォアボール、盗塁、バント、犠牲フライ、じゃあ、そのためにはどういうことができないといけないのか、どういう練習をしないといけないのかを徹底的にやった」と回想。

そして、「自分たちがどんな力を持っていて、どういうふうに使うのかが分かって、試合で活かすことができて、強くなったっていうのはありました」と分析した。