金融では銀行や証券会社以外に、クレジットや信販・リースなどもあり、こちらの業界に興味のある就活生の方も多いでしょう。キャッシュレス決済や後払い・分割払いなど、多くの消費者が利用していますが、業界としてどのような特徴があるのでしょうか。この記事ではクレジット・リースなどの業界の特徴を分かりやすく解説し、人気企業のランキングも紹介します。
クレジット・信販・リース・その他金融業界のサブカテゴリー
クレジット・リース業界は、主に消費者に代わってさまざまな方法で立替払いを行い、利用料を徴収するビジネスです。たとえばクレジットカードでキャッシングをすると、消費者は元金に加え、金利を支払います。
こちらの業界には、以下のようなサブカテゴリ―があります。
|サブカテゴリー
|主な業務
|代表的な企業の例
|クレジット・信販
|個人向けローン・ショッピングクレジット
|JCB、オリコ、セディナ、ジャックス
|リース
|法人向け物品リース・割賦販売
|オリックス、住友三井オートサービス
|消費者金融
|個人向け無担保ローン
|アコム、アイフル、プロミス
|住宅ローン専門金融
|住宅ローンの貸付・保証・提携
|日本住宅ローン、SBIアルヒ
ここからは、各サブカテゴリーについてわかりやすく解説します。
クレジット・信販
クレジットカードやキャッシングなどの金融サービスを提供している会社です。一般消費者向けにお金を貸し出すサービスであり、クレジットカードも後払いのため、事前にお金を貸していることになります。
クレジットカードの発行枚数は伸び続けており、20歳以上の人口比で1人当たり3枚を保有しています。キャッシュレス決済ではQRコード決済などの新興勢力もありますが、クレジットカードのニーズも依然として衰えていません。
クレジットカードは近年、高所得者向けのサービスに力を入れる傾向も見られます。具体的には「三井住友カード Visa Infinite」や「「JAL Luxury Card」などです。
他社との差別化を図るためにも、いかに魅力的な付帯サービスを用意できるかが重要になってくるでしょう。
リース
リースは物品や器具を会社に賃借して、利用料を得るビジネスです。就活生の方にとってはあまりなじみがないかもしれませんが、「会社版のサブスク」をイメージするとわかりやすいでしょう。
レンタルと共通点もありますが、レンタルよりも中長期であり、半年から10年程度が一般的です。さらに、最新の機器を割安な料金で利用できることもメリットです。
リース業界には大企業の資本が投入された会社も多く、住友三井オートサービス、三菱HCキャピタル、オリックスなどが代表的です。
リース業界はこれまで再編が多く、今後も資本提携や合併などが加速する可能性があります。オリックスが健康食品のDHCを買収するといった動きもあり、異業種も含めた提携・買収が進むのか注目されています。
消費者金融
消費者金融は、個人にお金を貸して、利息として返済してもらうことで利益を得るビジネスモデルです。アコムやアイフルなど、CMを多く出している会社も多く、就活生にも知名度は高いでしょう。
現在は貸金業法などの法律に基づき、クリーンな経営がおこなわれています。ちなみに、法外な利息を得ている「闇金」は法律違反であり、消費者金融とはまったく異なります。
取り立てにもルールがあり、不適切な時間帯（午後9時～午前8時）の取り立て、居宅以外の電話や訪問などは禁止されています。現在の消費者金融は禁止行為をしないことを徹底しています。
近年では海外進出にも積極的で、多くの消費者金融ではアジアへ進出するケースが目立ちます。とくに中国、タイ、フィリピンなどが選ばれており、アジア以外の地域にも進出する可能性があります。
住宅ローン専門金融
住宅ローン専門金融とは、主に住宅ローンを取り扱う金融機関のことです。モーゲージバンクと呼ばれることもあり、SBIアルヒ、日本住宅ローンなどが代表的な会社です。
住宅購入を希望する人に対し、住宅ローン商品・保証、保険などのサービスを提供するのが主な役割です。個人の住宅の取得や住み替えをサポートします。
住宅ローンの専門のため、審査や手続きがスピーディーなのが特徴。専門スタッフのサポートも受けられます。
クレジット・信販・リース・その他金融業界への就活で考えておきたいこと
こちらの業界を志望する就活生は、以下のポイントを頭に入れておきましょう。
業界・職種への理解を深める
クレジット、リース、住宅ローン専門金融など、多様な業種があります。同じ金融機関であるメガバンクや地方銀行とは、ビジネスモデルや企業文化に違いがあり、各社の強みや取り組みもさまざまです。
業務内容や、就活生に求められるスキルも異なります。自分が志望する業界や職種について、多種多様な情報を集めて、理解を深めましょう。
自己分析を深める
自分の強みを客観的な視点も取り入れながら整理し、業界・職種との親和性があるか、分析を深めていきましょう。難しい言葉を使わず、自分の強みや特性をどのように活かせるのかを、自分の言葉で語れるようにしておく必要があります。
人気企業ランキング(クレジット・信販・リース・その他金融)
最後に、マイナビが2026年卒学生を対象に調査した、就職企業人気ランキングを紹介します。今回解説した業界における人気企業は以下のとおりです。
|順位
|企業名
|1位
|ジェーシービー(JCB)
|2位
|アコム
|3位
|日本住宅ローン
|4位
|三井住友カード
|5位
|オリックスグループ