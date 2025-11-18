金融では銀行や証券会社以外に、クレジットや信販・リースなどもあり、こちらの業界に興味のある就活生の方も多いでしょう。キャッシュレス決済や後払い・分割払いなど、多くの消費者が利用していますが、業界としてどのような特徴があるのでしょうか。この記事ではクレジット・リースなどの業界の特徴を分かりやすく解説し、人気企業のランキングも紹介します。

クレジット・信販・リース・その他金融業界のサブカテゴリー

クレジット・リース業界は、主に消費者に代わってさまざまな方法で立替払いを行い、利用料を徴収するビジネスです。たとえばクレジットカードでキャッシングをすると、消費者は元金に加え、金利を支払います。

こちらの業界には、以下のようなサブカテゴリ―があります。

サブカテゴリー 主な業務 代表的な企業の例 クレジット・信販 個人向けローン・ショッピングクレジット JCB、オリコ、セディナ、ジャックス リース 法人向け物品リース・割賦販売 オリックス、住友三井オートサービス 消費者金融 個人向け無担保ローン アコム、アイフル、プロミス 住宅ローン専門金融 住宅ローンの貸付・保証・提携 日本住宅ローン、SBIアルヒ

ここからは、各サブカテゴリーについてわかりやすく解説します。

クレジット・信販

クレジットカードやキャッシングなどの金融サービスを提供している会社です。一般消費者向けにお金を貸し出すサービスであり、クレジットカードも後払いのため、事前にお金を貸していることになります。

クレジットカードの発行枚数は伸び続けており、20歳以上の人口比で1人当たり3枚を保有しています。キャッシュレス決済ではQRコード決済などの新興勢力もありますが、クレジットカードのニーズも依然として衰えていません。

クレジットカードは近年、高所得者向けのサービスに力を入れる傾向も見られます。具体的には「三井住友カード Visa Infinite」や「「JAL Luxury Card」などです。

他社との差別化を図るためにも、いかに魅力的な付帯サービスを用意できるかが重要になってくるでしょう。

リース

リースは物品や器具を会社に賃借して、利用料を得るビジネスです。就活生の方にとってはあまりなじみがないかもしれませんが、「会社版のサブスク」をイメージするとわかりやすいでしょう。

レンタルと共通点もありますが、レンタルよりも中長期であり、半年から10年程度が一般的です。さらに、最新の機器を割安な料金で利用できることもメリットです。

リース業界には大企業の資本が投入された会社も多く、住友三井オートサービス、三菱HCキャピタル、オリックスなどが代表的です。

リース業界はこれまで再編が多く、今後も資本提携や合併などが加速する可能性があります。オリックスが健康食品のDHCを買収するといった動きもあり、異業種も含めた提携・買収が進むのか注目されています。

消費者金融

消費者金融は、個人にお金を貸して、利息として返済してもらうことで利益を得るビジネスモデルです。アコムやアイフルなど、CMを多く出している会社も多く、就活生にも知名度は高いでしょう。

現在は貸金業法などの法律に基づき、クリーンな経営がおこなわれています。ちなみに、法外な利息を得ている「闇金」は法律違反であり、消費者金融とはまったく異なります。

取り立てにもルールがあり、不適切な時間帯（午後9時～午前8時）の取り立て、居宅以外の電話や訪問などは禁止されています。現在の消費者金融は禁止行為をしないことを徹底しています。

近年では海外進出にも積極的で、多くの消費者金融ではアジアへ進出するケースが目立ちます。とくに中国、タイ、フィリピンなどが選ばれており、アジア以外の地域にも進出する可能性があります。

住宅ローン専門金融

住宅ローン専門金融とは、主に住宅ローンを取り扱う金融機関のことです。モーゲージバンクと呼ばれることもあり、SBIアルヒ、日本住宅ローンなどが代表的な会社です。

住宅購入を希望する人に対し、住宅ローン商品・保証、保険などのサービスを提供するのが主な役割です。個人の住宅の取得や住み替えをサポートします。

住宅ローンの専門のため、審査や手続きがスピーディーなのが特徴。専門スタッフのサポートも受けられます。

クレジット・信販・リース・その他金融業界への就活で考えておきたいこと

こちらの業界を志望する就活生は、以下のポイントを頭に入れておきましょう。

業界・職種への理解を深める

クレジット、リース、住宅ローン専門金融など、多様な業種があります。同じ金融機関であるメガバンクや地方銀行とは、ビジネスモデルや企業文化に違いがあり、各社の強みや取り組みもさまざまです。

業務内容や、就活生に求められるスキルも異なります。自分が志望する業界や職種について、多種多様な情報を集めて、理解を深めましょう。

自己分析を深める

自分の強みを客観的な視点も取り入れながら整理し、業界・職種との親和性があるか、分析を深めていきましょう。難しい言葉を使わず、自分の強みや特性をどのように活かせるのかを、自分の言葉で語れるようにしておく必要があります。

人気企業ランキング(クレジット・信販・リース・その他金融)

最後に、マイナビが2026年卒学生を対象に調査した、就職企業人気ランキングを紹介します。今回解説した業界における人気企業は以下のとおりです。

順位 企業名 1位 ジェーシービー(JCB) 2位 アコム 3位 日本住宅ローン 4位 三井住友カード 5位 オリックスグループ