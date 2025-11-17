自宅でサロン級!? 貴島明日香、痛みレス家庭用脱毛器「フレアタッチ プロ」新アンバサダーに！ 自分史上最高のツルスベ肌へ

設立11周年を迎えた株式会社アイビビッドは、LINKAの痛みレス家庭用脱毛器「フレアタッチ プロ」の公式アンバサダーに貴島明日香さんを起用し、新CM「美しさをレベルアップする、貴島明日香の選択」とメイキングを2025年11月13日(木)よりWEBにて順次公開しています。ファッション誌「BAILA」のレギュラーモデルとして活躍し、YouTubeでもマルチな発信を続ける貴島明日香さんが、この度、痛みレス家庭用脱毛器 LINKA「フレアタッチ プロ」の公式アンバサダーに就任しました。新CM「美しさをレベルアップする、貴島明日香の選択」では、貴島さんの持つ親しみやすさと透き通るような透明感が、LINKAが目指す「使いやすさ、続けやすさ」を見事に表現しています。ブランドコンセプトは、「Balanced beauty, LINKA 私が私をいたわるための、新習慣」。「フレアタッチ プロ」は、痛みレスでありながらサロン級の品質と安全設計を両立。手軽に続けられるムダ毛ケアで、自分史上最高のツルスベ肌へと導き、輝く女性の美しさをサポートします。タイトル：「美しさをレベルアップする、貴島明日香の選択」43秒出演：貴島明日香公開先：公式Youtube、LINKA公式オンラインショップにて公開アンバサダー就任特設ページ：https://linka.jp/pages/ambassadorフレアタッチ プロ特設ページ： https://linka.jp/pages/flaretouchpro-feature天気予報士ランキング1位獲得をはじめ、モデル、youtubeチャンネル、俳優業など幅広く活躍されている貴島明日香さん。その豊かな実績と信頼性、ご自身の持つ透明感や誠実な人柄、仕事に対する真摯な姿勢が、LINKA「フレアタッチ プロ」の「パワーがあるのに痛みがない技術力」「使いやすい続けやすい」「日常に溶け込むデザイン」といったブランドメッセージを体現してくださる存在であると確信し、この度アンバサダーをご依頼させていただきました。貴島さんは撮影現場を振り返って、「撮影はとても穏やかな雰囲気の中で進み、スタッフの皆さんが温かく声をかけてくださるなど、和やかな現場でした。リラックスして臨むことができ、自然な表情で撮影に参加できたと思います。この脱毛器の魅力が多くの方に伝われば嬉しいです」とコメント。撮影中は貴島さんの人柄やかわいさでスタジオが終始癒しの空気で包み込まれていましたが、CM本編ではその美しく透明感のあるギャップに注目してください。1996年2月15日生まれ、兵庫県出身。雑誌『BAILA』のレギュラーモデル。日本テレビのお天気キャスターとして注目を集め、2021年「好きなお天気キャスターランキング」で1位を獲得。TV、CM・広告、俳優業などでも活躍しており、最近ではYouTubeチャンネル「あすかさんち」を開設するなど、活動の幅を広げている。【商品名】：LINKAフレアタッチ プロ肌の冷却をおこないながら光を照射する、痛みレスな光美容器。サファイアクリスタルによる冷却に加え、光を数回に分けて速く照射する技術により、痛みを最小限に抑えながら効果的にムダ毛に働きかけることができます。また、肌の色を検知し自動で最適な強さに調節する「スキンカラーチェック機能」を搭載しており、レベル調節に迷うことなく直感的に使えます。【販売価格】：55,000円(税込)【日本国内取扱先】：LINKA公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング、家電量販店*店舗により発売日が変更になる場合がございます。LINKAとは……エステサロン用機器メーカーによる、家庭用の美容機器ブランドです。サロンのようなケアを自宅で気軽に味わえるように、価格を抑えながらも高品質な製品をラインナップ。日常の中で負担なく使えるシンプルな機能とインテリアに調和するデザイン性の高さを特徴とした、生活に寄り添い心身を癒す美容機器を提案します。Instagram：@linka_jp会社ホームページ: https://aivivid.co.jp/web/LINKA公式オンラインショップ: https://linka.jp/