KADOKAWAは、FLOS COMIC『ビジネス暴君と目指すハッピーエンド3 ～乙女ゲー世界で前世の推しアイドルと婚約!? もうただのファンじゃいられません～』(著：宝乃あいらんど)を2025年11月17日(月)に発売した。

本書はカドコミ／ニコニコ漫画で連載されて好評を博した、宝乃あいらんどによる新作オリジナルコミックの単行本第3巻。ふとしたことから乙女ゲームの世界に転生したバリキャリ女子の菊名美空(30)、そして暴君皇子として転生した美空の最推しアイドル・妙蓮寺エル(18)は婚約者同士。運命共同体として先に待ち受けるバッドエンドを回避すべく大奮闘する。

最終第3巻では、世界滅亡を回避するため、美空は乙女ゲーム「七色の月」の攻略対象たちと接触することに！手始めに攻略対象のひとり、ソフィアの付き人パトリックに会うために祖国セントラルへ向かう。しかし久しぶりに帰った故郷は本来のゲームの設定よりはるかに栄えていて……!?エルの所属していたアイドルグループ「ポラなな」の他メンバーの安否、邪神復活を目論む教団の動向など、気がかりなことは山積み。ふたりは無事にハッピーエンドを掴めるのか、怒涛の展開の最終巻に注目したい。

【あらすじ】

皇子たちの不在を狙い、ソフィアこと美空に暗殺の危機が迫る。なんとか窮地は乗り越えたものの、美空を付け狙う者たち──邪神セイラスの復活を目論む「教団」をなんとかしなければ、世界は滅亡してしまう。教団の企みを暴くには、乙女ゲーム「七色の月」本来のシナリオに則るほかない。攻略対象キャラたちと接触すべく、美空とエルはソフィアの祖国を訪れるが、そこでは意外な“再会”が待ち受けていて……!!?

■『ビジネス暴君と目指すハッピーエンド3 ～乙女ゲー世界で前世の推しアイドルと婚約!? もうただのファンじゃいられません』

著者：宝乃あいらんど

発売日：2025年11月17日(月)

定価：792円(本体720円＋税)

判型：B6判

ページ数：192ページ