文藝春秋のWEBコミックサイト「Seasons」が、11月15日に1周年を迎えたことを記念して、連載作家総勢29名によるお祝いイラスト＆コメント公開。読み切り5作、新連載4作、読者プレゼントなどのスペシャル企画が実施される。

文藝春秋「Seasons」1周年御礼！スペシャル企画

文藝春秋のWEBコミックサイト「Seasons」が早くも１周年を迎えることを記念して、お祝いのスペシャル企画が展開される。

【1】連載陣からのお祝いイラスト＆コメント

「Seasons」連載陣、総勢29名からのお祝いのイラスト・コメントを公開。

河野裕／キタハラリイ／かわのあきこ／竹宮ゆゆこ／つきづきよし／いぬゐのこ／ぽんぽこ。／百々凪柑奈／川瀬はる／来須みかん／白良木羅々／ヨネマイ／六多いくみ／炬とうや／来栖千依／ももしろ／三月トモコ／顎木あくみ／タムラ圭／二兎凛／つきあか倫／路田行／藤緒あい／望月麻衣／桜田千尋／まさきりょう／佐々木愛／漆目いわし／山本白湯

※連載作品名五十音順

【2】1周年記念 特別読切シリーズ“両片想い”

“両片想い”をテーマとした読切シリーズ、全5本が、11/14から4週に分けて掲載される。

【「Seasons」1周年特別読み切りラインナップ】

〈読み切りラインナップ〉

・『コードネームは保留』原作・寺地はるな／漫画・久我山ぼん【11/14掲載】

・『ふたりきりロンリーナイト』落合実月【11/21掲載】

・『芦屋くんはお見通し』鈴川ふうみ【11/28掲載】

・『今夜、エーテルで待ち合わせ』ヨン【12/5掲載】

・『恋はギブ＆モア』コナリミサト【12/5掲載】

【3】巨弾新連載開始

2年目の「Seasons」を彩る、あらたな連載ラインナップが4本登場。11/14より順次連載開始となる。

〈新連載ラインナップ〉

・『コアラOL、ヒモを飼う』あいにゃー【11/14より連載開始】

・『みにくいアヒルとキリギリス』山本白湯【11/21より連載開始】

・『ぼくは青くて透明で』原作・窪美澄／漫画・青井ぬゐ【11/28より連載開始】

・『八秒で跳べ』原作・坪田侑也／漫画・夏嶋みき【12/12より連載開始】

【4】1周年記念プレゼント

「Seasons」の1年を支えた読者への大感謝企画。ここでしか手に入らないスペシャルなプレゼントが用意されている。

プレゼントキャンペーン第1弾は、川瀬はるによる「Seasons」連載コミック『くまさきさん』の同名の主人公を、人気ぬいぐるみ作家のpienilusikkaが特製ぬいぐるみ化。全長約25cmの、世界にひとつしかない可愛いくまさきさんぬいぐるみを限定1名にプレゼント。

続く第2弾では、「Seasons」発の4作品のコミックスカバーの色校に、著者のサインを入れたものを各1名にプレゼント。また、惜しくも外れた人の中から、20名に特製QUOカード1000円分がプレゼントされる。

応募条件は、Seasons公式Xアカウント(＠comic_seasons)をフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけ。

【5】特別企画 お笑い芸人ロングコートダディさんインタビュー

キングオブコント2025で見事優勝した人気お笑いコンビ・ロングコートダディが「Seasons」に登場。好きだった漫画のこと、「Seasons」の作品について、コントについて……など赤裸々にインタビューに答えてた大ボリュームの前編・後編のインタビューをチェックしてみたい。